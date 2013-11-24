Автор для SEO-блога

Требуется автор для блога по теме SEO, SMM, бизнеса в интернете, интернет-маркетинга и т.д.

Нужен качественный материал (текст со скриншотами, можно инфографику), а не рерайт с других блогов.

Достаточно будет 2-3 статей в месяц, но они должны быть качественными.

Помимо оплаты за работу у вас будет возможность получить опыт в ведении качественного и комментируемого блога. Хорошим плюсом будет наличие опыта, а также примеры работ (можно ссылки на блоги). Позитивное общение и демократия с моей стороны гарантируются :).

Убедительная просьба оставлять свои предложения на странице данного проекта! Предложения в аську, скайп или по электронной почте будут игнорироваться. Я сам напишу тому, чье предложение меня заинтересует.