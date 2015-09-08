kiber_ua

Игорь kiber_ua

 
39 летУкраина/Орехов
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Поисковая оптимизация и продвижение сайтов. Консультации.

Занимаюсь поисковой оптимизацией и продвижением сайтов в поисковых системах. Консультирую.

Имеется хороший опыт и отзывы клиентов. Продвижение сайтов осуществляю только белыми методами.

Своим преимуществом считаю профессиональный подход, высокое качество и приемлемые цены.

Возможны и другие работы, которые так или иначе связанны с продвижением или рекламой в интернете.

Viber: +38-050-574-15-63 Звоните!

Отзывы заказчиков
anger72rus
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
СЕО оптимизация сайта геофизического софта
Все супер. Человек знает свое дело!
Приятно было работать с заказчиком, который сам много знает и понимает.
Ответный отзыв
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$44
10 баллов
8 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Работа выполнена качественно, в срок, даже немного пораньше. Даны рекомендации и советы. С человеком приятно общаться, постоянно на связи. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо большое за сотрудничество. Рекомендую, как заказчика.
Ответный отзыв
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$11
9 баллов
8 лет назад
Проверить оптимизацию сайта
Все хорошо, работа качественная, консультация подробная.
Грамотно поставленная задача. Разговорчивый человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
dmitroff
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
9 баллов
8 лет назад
Продвижение сайта мебели
Спасибо.
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
autogen
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Продвижение интернет-магазина
Грамотный специалист, рекомендую всем!
Очень хороший заказчик, всегда на связи, понимает суть проблемы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
15 отзывов
от $30
от 10 дней
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