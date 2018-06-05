Логотипы со смыслом. Фирменный стиль. Качественно. С душой :)

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К вашим услугам:

Логотипы любой сложности

Дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (флаеры, афиши, листовки и т.д.)

Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.)

Векторная графика, отрисовка идей, перевод в вектор (работаю в CorelDRAW)

Цены:

Логотип от 100$

Бесплатно - эскизы в векторе (3-5 идей для предварительного выбора).

Выбранный вами вариант в векторе (с доработкой):

Сроки разработки 1-3 рабочих дня.

Скачать бриф на разработку логотипа

Фирменный стиль от 100$ (визитка, папка, фирменный бланк, конверт, диск... до 3 элементов)

Выбранный вами вариант в векторе (с доработкой).

Сроки разработки 1-3 рабочих дня.

Полиграфия от 25$

Оплата и предоплата:

карта Сбербанка в приоритете, wmz, wmr, QIWI, PayPal - по согласованию.

Контакты:

Skype: sunnyfunny1910

Mail: [email protected]

От меня:

интересные идеи для ваших задач

соблюдение сроков и договоренностей

бесплатные правки

адекватные цены и качественные услуги

постоянная связь (skype, mail)

Я действительно люблю свою работу. Идей много, голова свежая, так что... обращайтесь :)

Работу выполняю с душой, как для себя, очень ответственно подхожу к делу. Настроена на долгосрочное сотрудничество.

Схема работы:

Заполнение брифа/ТЗ

Предоплата 50%

Разработка предварительных вариантов

Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка

Утверждение макета

Оплата 50%

Передача исходных материалов

Обмен отзывами

Победитель конкурса:

https://www.weblancer.net/contests/751782.html - 1 место

Я не работаю без предоплаты, не рисую пробные макеты и не накидываю идеи, чтобы "посмотреть ваш стиль", "правильно ли я поняла ТЗ", "подходим ли мы друг другу" и т.д.

Как правило, аванс составляет 50% от суммы заказа.

Если Вам нужны гарантии, то , пожалуйста - используйте СБС (http://www.weblancer.net/help/16.html).