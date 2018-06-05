sunnyfunny

Анна sunnyfunny

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Логотипы со смыслом. Фирменный стиль. Качественно. С душой :)

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К вашим услугам:

  • Логотипы любой сложности
  • Дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (флаеры, афиши, листовки и т.д.)
  • Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.)
  • Векторная графика, отрисовка идей, перевод в вектор (работаю в CorelDRAW)
Цены:

  • Логотип от 100$
Бесплатно - эскизы в векторе (3-5 идей для предварительного выбора).

Выбранный вами вариант в векторе (с доработкой):

Сроки разработки  1-3 рабочих дня.

Скачать бриф на разработку логотипа

  • Фирменный стиль от 100$ (визитка, папка, фирменный бланк, конверт, диск... до 3 элементов)
Выбранный вами вариант в векторе (с доработкой).

Сроки разработки 1-3 рабочих дня. 

  • Полиграфия от 25$
Сроки 1-3 рабочих дня.

Оплата и предоплата:

  • карта Сбербанка в приоритете, wmz, wmr, QIWI, PayPal - по согласованию.

Контакты:

Skype: sunnyfunny1910

Mail: [email protected]

От меня:

  • интересные идеи для ваших задач
  • соблюдение сроков и договоренностей
  • бесплатные правки
  • адекватные цены и качественные услуги
  • постоянная связь (skype, mail)
Я действительно люблю свою работу. Идей много, голова свежая, так что... обращайтесь :) 

Работу выполняю с душой, как для себя, очень ответственно подхожу к делу. Настроена на долгосрочное сотрудничество.

Схема работы:

  • Заполнение брифа/ТЗ
  • Предоплата 50%
  • Разработка предварительных вариантов
  • Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка
  • Утверждение макета
  • Оплата 50%
  • Передача исходных материалов
  • Обмен отзывами
Победитель конкурса:

Я не работаю без предоплаты, не рисую пробные макеты и не накидываю идеи, чтобы "посмотреть ваш стиль", "правильно ли я поняла ТЗ", "подходим ли мы друг другу" и т.д.

Как правило, аванс составляет 50% от суммы заказа.

Если Вам нужны гарантии, то , пожалуйста - используйте СБС (http://www.weblancer.net/help/16.html).

                                                          You are welcome:)

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Отзывы заказчиков

guest_1575692577469
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Логотип
Это мой первый опыт работы на данном сайте да и вообще с фрилансерами. Анну выбрал по ее портфолио, и считаю, что мне очень повезло с ней. Работу выполнила быстро и в срок, и я принял все без замечаний с первого раза. Она просто умница. Всем рекомендую, а сам продолжаю с ней работать по другим презентационным материалам.
Большое спасибо Дмитрию за сотрудничество) Только положительные эмоции. Оплата в срок и в полном объеме, быстрое утверждение без огромного количества правок. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству:)
Ответный отзыв
itcompany89
Антон 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Лого фирмы по автоматизации бизнеса.
Анна настолько умничка, что я в ступоре. Описать ее профессионализм ..... как в песне ".... нот и слов таких не знаю чудесных, всё в сравнении с тобою ничтожно..". Попала в точку, в самую середину. Терпение, постановка вопросов, оперативность - всё на высочайшем уровне. Коллеги, родственники и посторонние люди ее работу оценили эмоциями, естественно положительными. Попросил оставаться на связи для дальнейшего сотрудничества - она не отказала, за что ей огромное спасибо.
Антон - отличный заказчик. Оплата во время и в полном объеме. Оперативная связь, минимум правок. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!:)
Ответный отзыв
prrussia
Николай 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$110
10 баллов
7 лет назад
Дизайн этикетки для банки
Отличное исполнение! Очень быстро и качественно. Отзывчивая и глубоко вникающая в тему. Рекомендую
Сотрудничаем с Николаем не первый раз. Надеюсь, не последний:) Оплата, как всегда, в срок, без задержек, конструктивное тз. Рекомендую.
Ответный отзыв
zilotova30
39 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
$100
7 баллов
7 лет назад
Создать логотип и фирменный стиль.
Нормально
Проект закрыт более года назад
Ответный отзыв
heilka
Ольга 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$32
10 баллов
7 лет назад
Дизайн визитки
Работать с Анной очень понравилось! Всегда на связи, быстро подготовила варианты дизайна, терпеливо и оперативно вносила все необходимые правки. Спасибо огромнейшее!
Спасибо за сотрудничество! :) Обращайтесь - чем смогу - помогу:)
Ответный отзыв
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