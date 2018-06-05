Логотипы со смыслом. Фирменный стиль. Качественно. С душой :)
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К вашим услугам:
- Логотипы любой сложности
- Дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (флаеры, афиши, листовки и т.д.)
- Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.)
- Векторная графика, отрисовка идей, перевод в вектор (работаю в CorelDRAW)
- Логотип от 100$
Выбранный вами вариант в векторе (с доработкой):
Сроки разработки 1-3 рабочих дня.
Скачать бриф на разработку логотипа
- Фирменный стиль от 100$ (визитка, папка, фирменный бланк, конверт, диск... до 3 элементов)
Сроки разработки 1-3 рабочих дня.
- Полиграфия от 25$
Оплата и предоплата:
- карта Сбербанка в приоритете, wmz, wmr, QIWI, PayPal - по согласованию.
Контакты:
Skype: sunnyfunny1910
Mail: [email protected]
От меня:
- интересные идеи для ваших задач
- соблюдение сроков и договоренностей
- бесплатные правки
- адекватные цены и качественные услуги
- постоянная связь (skype, mail)
Работу выполняю с душой, как для себя, очень ответственно подхожу к делу. Настроена на долгосрочное сотрудничество.
Схема работы:
- Заполнение брифа/ТЗ
- Предоплата 50%
- Разработка предварительных вариантов
- Выбор наиболее подходящего варианта и его доработка
- Утверждение макета
- Оплата 50%
- Передача исходных материалов
- Обмен отзывами
Как правило, аванс составляет 50% от суммы заказа.
Если Вам нужны гарантии, то , пожалуйста - используйте СБС (http://www.weblancer.net/help/16.html).
You are welcome:)
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Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
5 лет назад
Это мой первый опыт работы на данном сайте да и вообще с фрилансерами. Анну выбрал по ее портфолио, и считаю, что мне очень повезло с ней. Работу выполнила быстро и в срок, и я принял все без замечаний с первого раза. Она просто умница. Всем рекомендую, а сам продолжаю с ней работать по другим презентационным материалам.
Ответный отзыв
Большое спасибо Дмитрию за сотрудничество) Только положительные эмоции. Оплата в срок и в полном объеме, быстрое утверждение без огромного количества правок. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству:)
$150
10 баллов
7 лет назад
Анна настолько умничка, что я в ступоре. Описать ее профессионализм ..... как в песне ".... нот и слов таких не знаю чудесных, всё в сравнении с тобою ничтожно..". Попала в точку, в самую середину. Терпение, постановка вопросов, оперативность - всё на высочайшем уровне. Коллеги, родственники и посторонние люди ее работу оценили эмоциями, естественно положительными. Попросил оставаться на связи для дальнейшего сотрудничества - она не отказала, за что ей огромное спасибо.
Ответный отзыв
Антон - отличный заказчик. Оплата во время и в полном объеме. Оперативная связь, минимум правок. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!:)
$110
10 баллов
7 лет назад
Отличное исполнение! Очень быстро и качественно. Отзывчивая и глубоко вникающая в тему. Рекомендую
Ответный отзыв
Сотрудничаем с Николаем не первый раз. Надеюсь, не последний:) Оплата, как всегда, в срок, без задержек, конструктивное тз. Рекомендую.
$100
7 баллов
7 лет назад
Нормально
Ответный отзыв
Проект закрыт более года назад
$32
10 баллов
7 лет назад
Работать с Анной очень понравилось! Всегда на связи, быстро подготовила варианты дизайна, терпеливо и оперативно вносила все необходимые правки. Спасибо огромнейшее!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! :) Обращайтесь - чем смогу - помогу:)
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80 отзывов
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