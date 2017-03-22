zilotova30

Я на 1000% довольна сотрудничеством с Валентином и своим новым сайтом, поэтому отзыв будет длинным)) Я заказывала уже пятый сайт, опыт с разработчиками был разный и не всегда положительный. У Валентина заказывала впервые. Они с дизайнером Анастасией прочувствовали все мои пожелания и понимали с полуслова все предложения так, как никто из предыдущих разработчиков. Не было лишних разговоров "ой вам это не надо" и "ой это ерунда". Сайт был выполнен чётко, профессионально, в той структуре и дизайне, что и был задуман. Плюс ребята предложили несколько вариантов улучшения сайта, которые были прям в точку. Обращайтесь к разработчику, вы получите прекрасный результат, который даже превысит ваши ожидания, сэкономите нервы и Ваши деньги будут потрачены не зря! Очень рекомендую!