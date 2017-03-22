zilotova30

Татьяна Дунаевская zilotova30

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Valentyn_B
Валентин 
25 лет
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Лендинг для клининговой компании
ElementorWordPress
С Татьяной приятно иметь дело. Хорошая постановка задачи и конструктивная обратная связь. Все договоренности соблюдаются, готова к диалогу. Просто, понятно и круто объясняет, что хочет получить в итоге. Быстро нашли общий язык и пришли результату, который понравился всем. Рекомендую!
Я на 1000% довольна сотрудничеством с Валентином и своим новым сайтом, поэтому отзыв будет длинным)) Я заказывала уже пятый сайт, опыт с разработчиками был разный и не всегда положительный. У Валентина заказывала впервые. Они с дизайнером Анастасией прочувствовали все мои пожелания и понимали с полуслова все предложения так, как никто из предыдущих разработчиков. Не было лишних разговоров "ой вам это не надо" и "ой это ерунда". Сайт был выполнен чётко, профессионально, в той структуре и дизайне, что и был задуман. Плюс ребята предложили несколько вариантов улучшения сайта, которые были прям в точку. Обращайтесь к разработчику, вы получите прекрасный результат, который даже превысит ваши ожидания, сэкономите нервы и Ваши деньги будут потрачены не зря! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
7 баллов
7 лет назад
Создать логотип и фирменный стиль.
Проект закрыт более года назад
Нормально
Ответный отзыв
andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$22
10 баллов
9 лет назад
Очистить сайт от вирусов.
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!
С первого слова нашли общий контакт с исполнителем. Постоянно в сети, профессиональная работа. Будьте уверены, что если отдаете работу - она реально делается вовремя и в срок, мне получилось даже раньше. Вообщем большое спасибо Вам, Андрей. Всем рекомендую, не пожалеете!
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