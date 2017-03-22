zilotova30

Требуется разработка одностраничного лендинга для клининговой компании на платформе WordPress с использованием визуального редактора Elementor. Также необходима установка сайта на хостинг. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Разработайте одностраничный сайт для клининговой компании. Проект должен включать все необходимые разделы и быть готовым к запуску. Ожидается качественный веб-дизайн с удобной навигацией и привлекательным оформлением.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна реклама в Фейсбук, сайт гадалкиСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Оптимизировать сайт для мобильных устройств, сайт на DLEВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно устранить проблему. Не обнаружен файл robots.txt. 404 ошибкаВеб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Написать рекламный текст письма для e-mail рассылки. Тема рассылки - старт нового онлайн сервиса заказа услуг (аналоги https://kabanchik.ua, https://youdo.com). Сделать красиво, оригинально, придумать "цепляющий" текст.Продающие тексты12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте. Для агентства по подбору домашнего персонала и клининговых услуг нужно создать логотип компании и фирменный стиль ( бланк для договора, визитка, листовка и информационный постер). Пожелания к логотипу: 1. Логотип должен содержать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Не приходят на почту заказы с сайта, с заявки-онлайн. Нужно найти и исправить проблему. Цена, сроки. Сайт на DLE.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать сайт аналог TaskRabbit, kabanchik.ua, Youdo и приложения для Android (основное и для исполнителя). Функционал сервиса делится на две части: для заказчиков и исполнителей. Оплата поэтапная: 1. создание и обсуждение окончательного ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Собственно, нужен логотип для агентства клининга и домашнего персонала, а также дизайн визитки.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Гугл заблокировал сайт, надо устранить: Наличие на сайте ошибки404 Увеличить скорость сайта Сделать показ сайта во всех странах (геопикер) www.personal-plus-od.comВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
В связи с расширением услуг компании требуется редизайн сайта, логотипа и визитки.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт9 лет назад
Очистить сайт от вирусов: цена, гарантии, сроки.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад