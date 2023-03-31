Ваш сайт будет:
Адаптивным.
Будет одинаково хорошо смотреться как на компьютере, так и на телефоне, или любом другом устройстве.
Оптимизированным.
Быстрая загрузка даже при слабом интернете.
Все изображения и встраиваемые видео-блоки будут минимизированы в размере без потери качества.
Качество реализации этого пункта всегда можно проверить на "Google PageSpeed".
Код сайта будет:
Валидным.
Будет сверстан по всем правилам HTML5, что способствует лучшими "считыванию" сайта поисковиками.
Валидность можно проверить на "w3 validator"
Семантичным.
Использую подходящие семантические тэги мы значительно повышаем уровень сайта в поисковой выдаче. Ваш сайт будет проще найти в поиске Google.
Семантическая верстка - фундамент для будущей поисковой оптимизации (SEO)
Кроссбраузерным.
Сайт будет одинаково отображаться в разных браузерах.
Каждое свойство можно проверить на "Can I Use"
Чистым и легким.
Пишу на чистом HTML/CSS/JavaScript, без использования сторонних библиотек, что облегчает и упрощает считывание, и понимание кода.
Использую такие инструменты:
HTML5
BEM
CSS3
FlexBox
Grid
Animation
SASS(scss)
Bootstrap
JavaScript
TypeScript
NodeJS + Express
React
Сам заказ будет выполнен:
В соответствие с макетом.
По адекватной и приемлемой цене.
Согласно оговоренному сроку.
Также БЕСПЛАТНО:
Продумаю и реализую мобильную версию сайта.
Добавлю простую, легкую и удобную админ-панель для редактирования контента.
Сделаю базовую SEO настройку.
Встрою код-отслеживания Google Analytics.
Контакты:
Вы всегда можете со мной связаться и обсудить какие либо вопросы о заказе/проекте
Telegram — https://t.me/some_valentyn
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