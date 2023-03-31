Valentyn_B

Валентин Valentyn_B

 
24 годаУкраина/Запорожье
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Верстка. Адаптивная. Оптимизированная.

Ваш сайт будет:

  • Адаптивным.

Будет одинаково хорошо смотреться как на компьютере, так и на телефоне, или любом другом устройстве.

  • Оптимизированным.

Быстрая загрузка даже при слабом интернете.

Все изображения и встраиваемые видео-блоки будут минимизированы в размере без потери качества.

Качество реализации этого пункта всегда можно проверить на "Google PageSpeed".

Код сайта будет:

  • Валидным.

Будет сверстан по всем правилам HTML5, что способствует лучшими "считыванию" сайта поисковиками.

Валидность можно проверить на "w3 validator"

  • Семантичным.

Использую подходящие семантические тэги мы значительно повышаем уровень сайта в поисковой выдаче. Ваш сайт будет проще найти в поиске Google.

Семантическая верстка - фундамент для будущей поисковой оптимизации (SEO)

  • Кроссбраузерным.

Сайт будет одинаково отображаться в разных браузерах.

Каждое свойство можно проверить на "Can I Use"

  • Чистым и легким.

Пишу на чистом HTML/CSS/JavaScript, без использования сторонних библиотек, что облегчает и упрощает считывание, и понимание кода.

Использую такие инструменты:

  • HTML5

BEM

  • CSS3

FlexBox

Grid

Animation

SASS(scss)

Bootstrap

  • JavaScript

  • TypeScript

  • NodeJS + Express

  • React

Сам заказ будет выполнен:

  • В соответствие с макетом.

  • По адекватной и приемлемой цене.

  • Согласно оговоренному сроку.

Также БЕСПЛАТНО:

  • Продумаю и реализую мобильную версию сайта.

  • Добавлю простую, легкую и удобную админ-панель для редактирования контента.

  • Сделаю базовую SEO настройку.

  • Встрою код-отслеживания Google Analytics.

Контакты:

Вы всегда можете со мной связаться и обсудить какие либо вопросы о заказе/проекте

Telegram — https://t.me/some_valentyn

JavascriptTypeScriptHTMLCSSBootstrapReactSCSSSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
WDocs
65 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Внести правки на странице сайта
Благодарность, за оперативность и помощь в решении проблем...
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
kvaleri2006
Остаова 
23 годаЧехия
8 месяцев в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
7 месяцев назад
Внести правки по дизайну и тех. части на сайт Wordpress
Отзыв МАКСИМАЛЬНО положительный. Нашли общий язык с исполнителем во всем. Работа сделана отлично! Ответственный подход к исполнению. Обязательно обратимся вновь! Спасибо! !!
Спасибо за интересные задачи! Заказчик, с которым очень комфортно работать, всем советую!
Ответный отзыв
zilotova30
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$50
10 баллов
9 месяцев назад
Лендинг для клининговой компании
Я на 1000% довольна сотрудничеством с Валентином и своим новым сайтом, поэтому отзыв будет длинным)) Я заказывала уже пятый сайт, опыт с разработчиками был разный и не всегда положительный. У Валентина заказывала впервые. Они с дизайнером Анастасией прочувствовали все мои пожелания и понимали с полуслова все предложения так, как никто из предыдущих разработчиков. Не было лишних разговоров "ой вам это не надо" и "ой это ерунда". Сайт был выполнен чётко, профессионально, в той структуре и дизайне, что и был задуман. Плюс ребята предложили несколько вариантов улучшения сайта, которые были прям в точку. Обращайтесь к разработчику, вы получите прекрасный результат, который даже превысит ваши ожидания, сэкономите нервы и Ваши деньги будут потрачены не зря! Очень рекомендую!
С Татьяной приятно иметь дело. Хорошая постановка задачи и конструктивная обратная связь. Все договоренности соблюдаются, готова к диалогу. Просто, понятно и круто объясняет, что хочет получить в итоге. Быстро нашли общий язык и пришли результату, который понравился всем. Рекомендую!
Ответный отзыв
burla887
18 летУкраина
год в сервисе
Был
15 дней назад
$15
10 баллов
9 месяцев назад
Робота для новачків
Спасибо Валентину за качественно выполненную работу, все на высшем уровне и, главное, в срок. Очень ответственный исполнитель. Сделал меньше чем за сутки. Понравилось, что всегда на связи и очень отзывчив. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Георгию, за плодотворное сотрудничество, качественную постановку задач и постоянную коммуникацию. Было приятно с Вами работать.
Ответный отзыв