Верстка. Адаптивная. Оптимизированная.

Ваш сайт будет:

Адаптивным.

Будет одинаково хорошо смотреться как на компьютере, так и на телефоне, или любом другом устройстве.

Оптимизированным.

Быстрая загрузка даже при слабом интернете.

Все изображения и встраиваемые видео-блоки будут минимизированы в размере без потери качества.

Качество реализации этого пункта всегда можно проверить на "Google PageSpeed".

Код сайта будет:

Валидным.

Будет сверстан по всем правилам HTML5, что способствует лучшими "считыванию" сайта поисковиками.

Валидность можно проверить на "w3 validator"

Семантичным.

Использую подходящие семантические тэги мы значительно повышаем уровень сайта в поисковой выдаче. Ваш сайт будет проще найти в поиске Google.

Семантическая верстка - фундамент для будущей поисковой оптимизации (SEO)

Кроссбраузерным.

Сайт будет одинаково отображаться в разных браузерах.

Каждое свойство можно проверить на "Can I Use"

Чистым и легким.

Пишу на чистом HTML/CSS/JavaScript, без использования сторонних библиотек, что облегчает и упрощает считывание, и понимание кода.

Использую такие инструменты:

HTML5

BEM

CSS3

FlexBox

Grid

Animation

SASS(scss)

Bootstrap

JavaScript

TypeScript

NodeJS + Express

React

Сам заказ будет выполнен:

В соответствие с макетом.

По адекватной и приемлемой цене.

Согласно оговоренному сроку.

Также БЕСПЛАТНО:

Продумаю и реализую мобильную версию сайта.

Добавлю простую, легкую и удобную админ-панель для редактирования контента.

Сделаю базовую SEO настройку.

Встрою код-отслеживания Google Analytics.

Контакты:

Вы всегда можете со мной связаться и обсудить какие либо вопросы о заказе/проекте

Telegram — https://t.me/some_valentyn