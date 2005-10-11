Цель чтоб клиент был всегда довольным, и довести работу до конца.
Работая со мной вы получите:
Быстрая загрузка. Я работаю по современыми стандартами, делаю все возможное, тоб не загрузить сервер, сделаю иконочный шрифт или SVG SPRITE. Картинки будут зжаты для урезки памяти без потери качества!
Економия денег. Для верстки мне достаточно макет только ПК версии, адаптив сделаю красивым и удобным, без макета
планшетной и мобильной версии
Бесплатный правки. Сделаю бесплатные правки в течение 7 дней после заканчивание проекта, которые я мог допустить при разработке вашего сайта, или хотелки которые вы хотите поменять)
Верстаю макеты:
— FIGMA
— PSD
— Sketch
Основые технологии:
— HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SСSS, Flexbox, БЭМ.
Гарантия на верстку. После отправки файлов с готовым результатом, делаю бесплатные правки в течение 7 дней, могут быть ошибки как с моей стороны которые не были замечены прежде, так же что-то поменять по вашему желанию.
Оплата:
— Готов работать без предоплаты
— Оплата на УКР карту
— Оплата на REVOLUT
— На кошелек в USDT
Связь:
Номер телефона : +38 (068) 095 27 73
Телеграм: Ссылка @b887b
Email: [email protected]
Портфолио: Ссылка на портфолио
Технологии которые использую при создание сайтов
Верстка по БЭМ методологии
Препроцессор CSS(SCSS)
JS
Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery и т. д.)
SVG Sprite
Иконочные шрифты
GIT
Webpack
GULP
Pixel Perfect
Фреймворки CSS: bootstrap 5 и т.д)
Инструменты дебаггинга (Firebug, Chrome Dev Tools и прочие)
Адаптивная и отзывчивая верстка;
CMS Wordpress
И многое другое
О Себе
Недавно закончил курсы сейчас активно ищу работы для портфолио. Занимаюсь разработкой современных и удобных сайтов под ключ. Интернет-магазины и каталоги, Landing page, сайты визитки.
Адекватные сроки и качественная работа. Всегда на связи, любые правки и моменты делаем без проблем)
Связь:
Номер телефона : +38 (068) 095 27 73
Телеграм: Ссылка @b887b
Email: [email protected]
Портфолио: Ссылка на портфолио
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