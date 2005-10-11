В СРОК И ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕНО | Верстка сайтов по современым технологиям БЭМ, GULP, WEBPACK, PIXEL PERFECT, JS, JQUERY

Цель чтоб клиент был всегда довольным, и довести работу до конца.

Работая со мной вы получите:

Быстрая загрузка. Я работаю по современыми стандартами, делаю все возможное, тоб не загрузить сервер, сделаю иконочный шрифт или SVG SPRITE. Картинки будут зжаты для урезки памяти без потери качества!

Економия денег. Для верстки мне достаточно макет только ПК версии, адаптив сделаю красивым и удобным, без макета планшетной и мобильной версии

Бесплатный правки. Сделаю бесплатные правки в течение 7 дней после заканчивание проекта, которые я мог допустить при разработке вашего сайта, или хотелки которые вы хотите поменять)

Верстаю макеты:

— FIGMA

— PSD

— Sketch

Основые технологии:

— HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SСSS, Flexbox, БЭМ.

Гарантия на верстку. После отправки файлов с готовым результатом, делаю бесплатные правки в течение 7 дней, могут быть ошибки как с моей стороны которые не были замечены прежде, так же что-то поменять по вашему желанию.

Оплата:

— Готов работать без предоплаты

— Оплата на УКР карту

— Оплата на REVOLUT

— На кошелек в USDT

Связь:

Номер телефона : +38 (068) 095 27 73

Телеграм: Ссылка @b887b

Email: [email protected]

Портфолио: Ссылка на портфолио

Технологии которые использую при создание сайтов

Верстка по БЭМ методологии

Препроцессор CSS(SCSS)

JS

Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery и т. д.)

SVG Sprite

Иконочные шрифты

GIT

Webpack

GULP

Pixel Perfect

Фреймворки CSS: bootstrap 5 и т.д)

Инструменты дебаггинга (Firebug, Chrome Dev Tools и прочие)

Адаптивная и отзывчивая верстка;

CMS Wordpress

И многое другое

О Себе

Недавно закончил курсы сейчас активно ищу работы для портфолио. Занимаюсь разработкой современных и удобных сайтов под ключ. Интернет-магазины и каталоги, Landing page, сайты визитки.

Адекватные сроки и качественная работа. Всегда на связи, любые правки и моменты делаем без проблем)

Связь:

Номер телефона : +38 (068) 095 27 73

Телеграм: Ссылка @b887b

Email: [email protected]

Портфолио: Ссылка на портфолио