burla887

Георгій Бурла burla887

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
25 дней назад
В СРОК И ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕНО | Верстка сайтов по современым технологиям БЭМ, GULP, WEBPACK, PIXEL PERFECT, JS, JQUERY

Цель чтоб клиент был всегда довольным, и довести работу до конца.

Работая со мной вы получите:

  • Быстрая загрузка. Я работаю по современыми стандартами, делаю все возможное, тоб не загрузить сервер, сделаю иконочный шрифт или SVG SPRITE. Картинки будут зжаты для урезки памяти без потери качества!

  • Економия денег. Для верстки мне достаточно макет только ПК версии, адаптив сделаю красивым и удобным, без макета

    планшетной и мобильной версии

  • Бесплатный правки. Сделаю бесплатные правки в течение 7 дней после заканчивание проекта, которые я мог допустить при разработке вашего сайта, или хотелки которые вы хотите поменять)

Верстаю макеты:

— FIGMA

— PSD

— Sketch

Основые технологии:

— HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SСSS, Flexbox, БЭМ.

Гарантия на верстку. После отправки файлов с готовым результатом, делаю бесплатные правки в течение 7 дней, могут быть ошибки как с моей стороны которые не были замечены прежде, так же что-то поменять по вашему желанию.

Оплата:

— Готов работать без предоплаты

— Оплата на УКР карту

— Оплата на REVOLUT

— На кошелек в USDT

Связь:

Номер телефона : +38 (068) 095 27 73

Телеграм: Ссылка @b887b

Email: [email protected]

Портфолио: Ссылка на портфолио

Технологии которые использую при создание сайтов

  • Верстка по БЭМ методологии

  • Препроцессор CSS(SCSS)

  • JS

  • Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery и т. д.)

  • SVG Sprite

  • Иконочные шрифты

  • GIT

  • Webpack

  • GULP

  • Pixel Perfect

  • Фреймворки CSS: bootstrap 5 и т.д)

  • Инструменты дебаггинга (Firebug, Chrome Dev Tools и прочие)

  • Адаптивная и отзывчивая верстка;

  • CMS Wordpress

  • И многое другое

О Себе

Недавно закончил курсы сейчас активно ищу работы для портфолио. Занимаюсь разработкой современных и удобных сайтов под ключ. Интернет-магазины и каталоги, Landing page, сайты визитки.

Адекватные сроки и качественная работа. Всегда на связи, любые правки и моменты делаем без проблем)

Связь:

Номер телефона : +38 (068) 095 27 73

Телеграм: Ссылка @b887b

Email: [email protected]

Портфолио: Ссылка на портфолио

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Отзывы заказчиков

guest_16664535880735
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
3 года назад
Скопировать и заклоачить сайты
Очень приятный парень, что не знал , быстро сам разобрался. Все сделал вовремя, работали по предоплате, все сделано в срок и качественно, всегда был на связи, Рекомендую !
спасибо большое за сотрудничество, было приятно работать с вами. Надеюсь будем еще работать в дальнейшем)
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
#212
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#2736