Excel таблицю

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт3 заявки125 просмотров

всі деталі в файлах
терміново до завтра в 12 00

Создание таблиц
21 день назад
Георгій
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
1 отзыв
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Ярослав
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
21 день назад
Наталья
 
48 лет
21 день в сервисе
Была
19 дней назад
21 день назад