Техническое задание для разработки системы автоматизации обработки звонков и аналитики продаж Описание проекта Требуется разработка комплексного решения для автоматизации обработки телефонных звонков, анализа продаж, интеграции с CRM/ERP и маркетплейсами (включая Avito). Система должна обеспечивать: Транскрибацию и семантический анализ разговоров. Оценку эффективности менеджеров. Продуктовый ABC-анализ. Интеграцию с внутренними системами (CRM, ERP). Автоматизацию работы с маркетплейсами. Генерацию аналитических отчетов. Минимальный объём работ включает: 1. Адаптацию под локальную CRM клиента (например, Bitrix24, amoCRM). 2. Использование OpenAI для NLP-задач (транскрипция, анализ тональности, генерация ответов). 3. Интеграцию с Rasa или аналогичным фреймворком для обработки диалогов (опционально). 4. Автоматизацию процессов через платформы n8n или Make (ранее Integromat). 5. Реализацию взаимодействия с Avito через Axiom.ai или аналоги (парсинг, генерация ответов, синхронизация объявлений). Технические требования Блок 1: Базовый анализ звонков Транскрибация аудио в текст с поддержкой отраслевой терминологии. Классификация звонков и многоуровневый анализ. Фиксация договоренностей и автоматизация напоминаний (например, через задачи в CRM). Блок 2: Оценка техники продаж Анализ этапов продажи: установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями. Формирование чек-листов для оценки менеджеров. Расчет вероятности продажи на основе диалога. Блок 3: Продуктовый анализ Распознавание упоминаний SKU в разговорах. ABC-классификация товаров по частоте запросов. Интеграция с ERP для корреляции спроса и остатков. Выявление трендов (сезонность, рост/падение интереса). Блок 4: Интеграция с CRM/ERP Автоматическое создание карточек клиентов и задач в CRM. Связь транскрипций с историей взаимодействий. Расчет LTV на основе данных о звонках и покупках. Блок 5: Автоматизация Avito и маркетплейсов Парсинг входящих сообщений с Avito. AI-генерация ответов с учетом категории товара (ABC). Синхронизация остатков с ERP. Мониторинг цен конкурентов. Блок 6: Расширенная аналитика ABC-отчеты по товарам и менеджерам. Прогнозирование спроса на основе исторических данных. Анализ кросс-продаж между категориями. Инструменты и технологии NLP: OpenAI (Whisper для транскрипции, GPT для анализа и генерации ответов). Диалоговые системы: Rasa (опционально). Автоматизация: n8n / Make для интеграций, Axiom.ai для работы с Avito. Аналитика: Python (Pandas, Scikit-learn) знание библеотек в Pycharm или иных аналогичных ресурсов, Tableau/Power BI (опционально). Базы данных: PostgreSQL/MySQL. Ожидаемые результаты 1. Рабочий прототип системы с базовым функционалом (Блоки 1-2, интеграция с CRM). 2. Документация по настройке и API. 3. Примеры отчетов и аналитических дашбордов. Сроки и бюджет Сроки: 2-3 месяца (поэтапная сдача). Бюджет: Обсуждается по результатам оценки технического задания. Примечания Готовы рассмотреть альтернативные инструменты (например, Zapier вместо Make, UiPath вместо Axiom.ai). Приветствуются предложения по оптимизации архитектуры. Обязателен опыт работы с NLP и интеграцией CRM/ERP или аналогичных систем WMS.