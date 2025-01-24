Необходимо создать торгового робота, использующего искусственный интеллект. Робот должен обучаться на исторических данных и принимать решения на основе алгоритма. Рассматриваются только специалисты с подтвержденными кейсами разработки ИИ-роботов.
Создать/настроить учетную систему под нужды
Исполнитель задачи мне нужен из г.Ижевск, чтобы была возможность встречи.
Итак,суть:
1) В учетную систему (далее УС) будут загружаться две таблицы:
База 1 - данные клментов: наименование счетов, дата регистрации, фио и т.д.
База 2 - операции клиентов,суммы вознагражения и т.д.
База 3 - денежные остатки на счете клиента, заявки на трназакцию.
Далее УС должна должна:
Учет клиентов. Новых и старых. Давать возможность делать выборку.
Предоставлять карточку данных по каждому клиенту.
Учет транзаций клиентов по совершенным сделками
Учет денежных средств клинета (остатки)
Как результать выгружать базу 4,по заданным параметрам в формате csv.
Подойдет любое ПО, хоть если будет созданна УС на базе экселя.
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