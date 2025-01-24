Создать/настроить учетную систему под нужды

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Закрыт1 заявка195 просмотров

Исполнитель задачи мне нужен из г.Ижевск, чтобы была возможность встречи.

Итак,суть:

1) В учетную систему (далее УС) будут загружаться две таблицы:

  • База 1 - данные клментов: наименование счетов, дата регистрации, фио и т.д.

  • База 2 - операции клиентов,суммы вознагражения и т.д.

  • База 3 - денежные остатки на счете клиента, заявки на трназакцию.

Далее УС должна должна:

  • Учет клиентов. Новых и старых. Давать возможность делать выборку.

  • Предоставлять карточку данных по каждому клиенту.

  • Учет транзаций клиентов по совершенным сделками

  • Учет денежных средств клинета (остатки)

Как результать выгружать базу 4,по заданным параметрам в формате csv.

Подойдет любое ПО, хоть если будет созданна УС на базе экселя.

Настройка баз данных
месяц назад
guest_1496622903552
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8 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
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6 часов назад
25 дней назад