Исполнитель задачи мне нужен из г.Ижевск, чтобы была возможность встречи.

Итак,суть:

1) В учетную систему (далее УС) будут загружаться две таблицы:

База 1 - данные клментов: наименование счетов, дата регистрации, фио и т.д.

База 2 - операции клиентов,суммы вознагражения и т.д.

База 3 - денежные остатки на счете клиента, заявки на трназакцию.

Далее УС должна должна:

Учет клиентов. Новых и старых. Давать возможность делать выборку.

Предоставлять карточку данных по каждому клиенту.

Учет транзаций клиентов по совершенным сделками

Учет денежных средств клинета (остатки)

Как результать выгружать базу 4,по заданным параметрам в формате csv.

Подойдет любое ПО, хоть если будет созданна УС на базе экселя.