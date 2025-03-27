Разработайте систему управления сервоприводами на Raspberry Pi, используя команды из чата YouTube и донатов. Реализуйте управление по направлениям и действиям с учетом шкал. При достижении 100 баллов по шкале, сервоприводы должны выполнять соответствующие действия. Также предусмотрите обработку донатных сообщений для немедленного управления сервами. Включите интерфейс для отображения состояния шкал и сообщения о выполнении донатов.