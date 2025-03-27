Створити програму, яка буде збирати дані з парсера по заданим параметр

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт4 заявки214 просмотров

Потрібно написати програму, яка буде збирати дані з парсера по заданим параметрам в БД або Ваш варіант, парсер у нас є. Але через обмеження по парсеру, хочемо цей товар мати у себе локально, щоб витягувати його на сайт з нашої БД чи Ваш варіант де можна зберегти і затягнути потім звідти на сайт.

Создание баз данныхСоздание парсеров
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