Специалист по Airtable

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки179 просмотров

Необходимо настроить и организовать Airtable под задачи компании. 
- Создать шаблоны таблиц (на основе имеющихся таблиц эксель) 
- Настроить уведомления  
- настроить доступы сотрудникам   
- настроить анкеты и сбор данных    
- интеграция с другими сервисами   
- обучить использованию данного сервиса.   
Присылайте свои предложения. 

Настройка CRMСоздание таблицНастройка баз данных
месяц назад
guest_1743413271346
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
3 отзыва(-1)
месяц назад