Требуется разработать интерактивную систему подсветки для батута размером 3 × 4 метра. Система должна фиксировать прыжки с помощью ультразвуковых датчиков и управлять подсветкой светодиодов, создавая различные визуальные эффекты. Ожидается программирование на C/C++ с использованием Arduino IDE, а также создание структуры кода и документации. В будущем возможна интеграция Bluetooth для управления через приложение.