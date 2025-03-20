Разработать UX/UI дизайн проект с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок190 просмотров

Давайте знакомиться! Мы создаем "Агрогатор" — цифровую платформу для автоматизации работы агросектора. Наш проект меняет правила игры в отрасли, помогая фермерам, экспортерам и логистам эффективнее взаимодействовать. Сейчас мы ищем опытного UX/UI-дизайнера из Ростова-на-Дону, который возьмет на себя создание удобного и стильного интерфейса платформы.

Какой продукт мы разрабатываем:

Мы ценим твое время, поэтому подготовили несколько ссылок на похожие системы, которые олицетворяют общий вид нашего продукта(о деталях сейчас не получится поговорить, ибо вся информация под NDA). Просим ознакомится с ними и принять для себя решение: интересно в первую очередь для тебя в этой сфере работать или нет.

Чем предстоит заниматься:

  • Разрабатывать UX/UI-дизайн веб-приложения для агросектора.

  • Проектировать пользовательские сценарии и интерфейсы, основанные на аналитике и исследованиях.

  • Создавать прототипы, макеты, а также поддерживать и развивать дизайн-систему проекта.

  • Разрабатывать адаптивную web и мобильную (учитывая особенности Android и IOS систем) версии продукта.

  • Курировать младшего специалиста, грамотно распределять задачи.

Ты нам подходишь, если:

  • У тебя есть опыт работы UX/UI-дизайнером от 3 лет.

  • Готов к очному графику работ (ничего против удаленки не имеем, но сейчас ее не рассматриваем)

  • Ты уверенно владеешь Figma и инструментами Adobe.

  • Разбираешься в UX-исследованиях и умеешь анализировать пользовательский опыт.

  • Понимаешь специфику работы с дизайн-системами.

  • Умеешь мыслить стратегически, но при этом прорабатываешь детали.

  • Любишь тестировать гипотезы и не боишься предлагать новые идеи.

Что предлагаем:

  • Формат работы: очное участие в проекте на 2,5 месяца (ГПХ), возможное дальнейшее взаимодействие

  • Минимум бюрократии, максимум свободы — твои идеи услышат и поддержат.

  • Гибкое начало рабочего дня и комфортный офис в Ростове-на-Дону.

  • Открытое общение: руководство всегда на связи, а команда ценит инициативность.

Важно! Вместе с откликом обязательно отправь портфолио и укажи желаемую оплату. Нам важно видеть твои работы, чтобы понять, насколько ты подходишь под наши задачи. Если в твоем резюме возникнет много вопросов, то мы попросим тебя сделать тестовое(это не займет больше 2-3 дней, обещаем).

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopAdobe XDFigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн интерфейсовСоздание пользовательских интерфейсов
месяц назад
guest_1742977930989
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
Виталий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
25 дней назад
месяц назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
168 отзывов
месяц назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
месяц назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
11 отзывов
месяц назад