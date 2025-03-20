Давайте знакомиться! Мы создаем "Агрогатор" — цифровую платформу для автоматизации работы агросектора. Наш проект меняет правила игры в отрасли, помогая фермерам, экспортерам и логистам эффективнее взаимодействовать. Сейчас мы ищем опытного UX/UI-дизайнера из Ростова-на-Дону, который возьмет на себя создание удобного и стильного интерфейса платформы.

Какой продукт мы разрабатываем:

Мы ценим твое время, поэтому подготовили несколько ссылок на похожие системы, которые олицетворяют общий вид нашего продукта(о деталях сейчас не получится поговорить, ибо вся информация под NDA). Просим ознакомится с ними и принять для себя решение: интересно в первую очередь для тебя в этой сфере работать или нет.

Чем предстоит заниматься:

Разрабатывать UX/UI-дизайн веб-приложения для агросектора.

Проектировать пользовательские сценарии и интерфейсы, основанные на аналитике и исследованиях.

Создавать прототипы, макеты, а также поддерживать и развивать дизайн-систему проекта.

Разрабатывать адаптивную web и мобильную (учитывая особенности Android и IOS систем) версии продукта.

Курировать младшего специалиста, грамотно распределять задачи.

Ты нам подходишь, если:

У тебя есть опыт работы UX/UI-дизайнером от 3 лет.

Готов к очному графику работ (ничего против удаленки не имеем, но сейчас ее не рассматриваем)

Ты уверенно владеешь Figma и инструментами Adobe.

Разбираешься в UX-исследованиях и умеешь анализировать пользовательский опыт.

Понимаешь специфику работы с дизайн-системами.

Умеешь мыслить стратегически, но при этом прорабатываешь детали.

Любишь тестировать гипотезы и не боишься предлагать новые идеи.

Что предлагаем:

Формат работы : очное участие в проекте на 2,5 месяца (ГПХ), возможное дальнейшее взаимодействие

Минимум бюрократии, максимум свободы — твои идеи услышат и поддержат.

Гибкое начало рабочего дня и комфортный офис в Ростове-на-Дону.

Открытое общение: руководство всегда на связи, а команда ценит инициативность.

Важно! Вместе с откликом обязательно отправь портфолио и укажи желаемую оплату. Нам важно видеть твои работы, чтобы понять, насколько ты подходишь под наши задачи. Если в твоем резюме возникнет много вопросов, то мы попросим тебя сделать тестовое(это не займет больше 2-3 дней, обещаем).