Требуется разработать мини-приложение для автоматизации выставления счетов арендаторам за электроэнергию. Приложение должно обрабатывать данные по арендаторам и расчетам, формировать итоговые таблицы в Excel и сохранять файлы в формате PDF. Срок выполнения 5-7 дней.
Разработать UX/UI дизайн проект с нуля
Давайте знакомиться! Мы создаем "Агрогатор" — цифровую платформу для автоматизации работы агросектора. Наш проект меняет правила игры в отрасли, помогая фермерам, экспортерам и логистам эффективнее взаимодействовать. Сейчас мы ищем опытного UX/UI-дизайнера из Ростова-на-Дону, который возьмет на себя создание удобного и стильного интерфейса платформы.
Какой продукт мы разрабатываем:
Мы ценим твое время, поэтому подготовили несколько ссылок на похожие системы, которые олицетворяют общий вид нашего продукта(о деталях сейчас не получится поговорить, ибо вся информация под NDA). Просим ознакомится с ними и принять для себя решение: интересно в первую очередь для тебя в этой сфере работать или нет.
Чем предстоит заниматься:
Разрабатывать UX/UI-дизайн веб-приложения для агросектора.
Проектировать пользовательские сценарии и интерфейсы, основанные на аналитике и исследованиях.
Создавать прототипы, макеты, а также поддерживать и развивать дизайн-систему проекта.
Разрабатывать адаптивную web и мобильную (учитывая особенности Android и IOS систем) версии продукта.
Курировать младшего специалиста, грамотно распределять задачи.
Ты нам подходишь, если:
У тебя есть опыт работы UX/UI-дизайнером от 3 лет.
Готов к очному графику работ (ничего против удаленки не имеем, но сейчас ее не рассматриваем)
Ты уверенно владеешь Figma и инструментами Adobe.
Разбираешься в UX-исследованиях и умеешь анализировать пользовательский опыт.
Понимаешь специфику работы с дизайн-системами.
Умеешь мыслить стратегически, но при этом прорабатываешь детали.
Любишь тестировать гипотезы и не боишься предлагать новые идеи.
Что предлагаем:
Формат работы: очное участие в проекте на 2,5 месяца (ГПХ), возможное дальнейшее взаимодействие
Минимум бюрократии, максимум свободы — твои идеи услышат и поддержат.
Гибкое начало рабочего дня и комфортный офис в Ростове-на-Дону.
Открытое общение: руководство всегда на связи, а команда ценит инициативность.
Важно! Вместе с откликом обязательно отправь портфолио и укажи желаемую оплату. Нам важно видеть твои работы, чтобы понять, насколько ты подходишь под наши задачи. Если в твоем резюме возникнет много вопросов, то мы попросим тебя сделать тестовое(это не займет больше 2-3 дней, обещаем).
Заявки фрилансеров
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