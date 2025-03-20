Задание: Разработка мини-приложения для выставления счетов арендаторам за электроэнергию

Цель:

Создать мини-приложение, которое автоматизирует процесс расчёта и выставления счетов арендаторам за электроэнергию по итогам квартала.

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📥 Входные данные:

1. Таблица 1 — Расчётные данные :

o Выбор квартала (например I квартал 2025)

o Расчет стоимости 1 кВт⋅ч.

o Расчет стоимости потребления энергии в местах общего пользования (МОП).

2. Таблица 2 — Данные по арендаторам:

o Название арендатора, номер офиса, дата начала и окончания аренды, кнопка добавить арендатора и завершить аренду.

o Площадь арендуемого помещения.

o Информационные поля (например, номер и модель счетчка)

o Расчет потребления за квартал (в кВт⋅ч) электроэнергии и МОП.

o Кнопка выставить счета

Все таблицы в приложении в Excel, итоговый файл называется "счет, акт , расчет" , в него еще надо будет добавить подпись и сделать в формате PDF

начать чем раньше тем лучше, срок 5-7 дней