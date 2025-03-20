Требуется разработка торгового робота на Python, использующего искусственный интеллект. Робот должен обучаться на исторических данных и принимать решения на основе алгоритма. Рассматриваются специалисты с подтвержденными кейсами по разработке ИИ-роботов.
Разработка мини-приложения для выставления счетов арендаторам за свет
Задание: Разработка мини-приложения для выставления счетов арендаторам за электроэнергию
Цель:
Создать мини-приложение, которое автоматизирует процесс расчёта и выставления счетов арендаторам за электроэнергию по итогам квартала.
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📥 Входные данные:
1. Таблица 1 — Расчётные данные :
o Выбор квартала (например I квартал 2025)
o Расчет стоимости 1 кВт⋅ч.
o Расчет стоимости потребления энергии в местах общего пользования (МОП).
2. Таблица 2 — Данные по арендаторам:
o Название арендатора, номер офиса, дата начала и окончания аренды, кнопка добавить арендатора и завершить аренду.
o Площадь арендуемого помещения.
o Информационные поля (например, номер и модель счетчка)
o Расчет потребления за квартал (в кВт⋅ч) электроэнергии и МОП.
o Кнопка выставить счета
Все таблицы в приложении в Excel, итоговый файл называется "счет, акт , расчет" , в него еще надо будет добавить подпись и сделать в формате PDF
начать чем раньше тем лучше, срок 5-7 дней
Заявки фрилансеров
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