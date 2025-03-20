Написать код на VBA

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Закрыт3 заявки272 просмотра

Имеется таблица со статистическими данными, нужно написать программку (макросы) на VBA которая будет делать графики (с помощью метода наименьших квадратов)

Создание макросовVBA
месяц назад
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