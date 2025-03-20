Требуется разработка смарт-контракта для блокчейнов BTC и Tron. Проект будет реализован поэтапно: сначала создается контракт для одного блокчейна, затем для другого. Обязателен опыт разработки смарт-контрактов. Подробное Техническое Задание будет предоставлено в личной переписке.
Торговый бот для МТ4 на языке MQL4
Нужен бот на основе двух индикаторов - Стохастик и МА.
По настройкам будут ТП, СЛ, Трейлинг, время торговли.
Также будет информационная панель небольшая.
ТЗ скину в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт25 дней назад
- $1000
Разработать бота для браузерной игры Джаггернаут. Бот должен выполнять функции боя с мобами, крафта, сбора ресурсов и рыбалки. Язык программирования не важен, важна точность и бесперебойная работа. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт13 дней назад
Необходимо разработать макросы на VBA для таблицы со статистическими данными, которые будут автоматически создавать графики, используя метод наименьших квадратов. Функционал должен включать обработку данных и визуализацию результатов.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 дней назад
Требуется разработка торгового робота для криптобиржи Bybit, использующего индикаторы Стохастик и МА. Включает настройки ТП, СЛ, трейлинг и время торговли. Бот должен поддерживать фьючерсы и отправлять уведомления в Telegram о сделках. Техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт25 дней назад
- $150
Требуется разработка бота для игры WoW Sirus, который будет работать с аукционом. Бот должен самостоятельно скупать и продавать товары по заданным ценам, минимально нагружая систему. Поддержка работы как на обычном ПК, так и через облачные сервисы с возможностью запуска нескольких окон. Функционал может быть изменен в процессе обсуждения.Прикладное ПО2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется разработать программу для анализа и сравнения текстовых PDF документов. Программа должна определять ошибки и неточности, формировать отчеты и визуализировать различия. Предусмотрена возможность загрузки документов и настройки уровней проверки. Рассматривается вариант MVP с десктопным решением.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 дней назад
Требуется опытный специалист по Tesseract OCR для обучения и настройки системы. Необходим опыт работы с данным программным обеспечением. Задача включает в себя настройку и оптимизацию Tesseract для эффективной работы.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 дней назад
Требуется разработать графического бота для игры World of Warcraft, способного фармить золото по заданным маршрутам с возможностью настройки профилей и ротации способностей. Бот должен имитировать поведение игрока, минимизируя задержки в выполнении команд. Необходимо поддерживать запуск нескольких копий и работу на виртуальных машинах. Ожидается опыт в разработке ботов и знание игры.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $100
Требуется разработать простое приложение, которое создает защищенное подключение с использованием протокола VLESS/Xray. Необходимо реализовать проверку подписки через API, а также подключение к серверам через общий шлюз с последующей отправкой на менее загруженный сервер. Ожидается двухэтапное подключение.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $500
Шукаємо фрілансера для інтеграції SSO через SAML 2.0 в AIScreen.io. Завдання: налаштувати інтеграцію з Azure AD, Okta, OneLogin, Google Workspace, реалізувати автоматичну авторизацію та розробити UI для адмін-панелі. Вимоги: досвід роботи з SAML 2.0, Python/Node.js, знання SSO-провайдерів.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 дней назад