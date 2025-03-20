Торговый бот для МТ4 на языке MQL4

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки295 просмотров

Нужен бот на основе двух индикаторов - Стохастик и МА.

По настройкам будут ТП, СЛ, Трейлинг, время торговли.

Также будет информационная панель небольшая.

ТЗ скину в личные сообщения.

Создание ботов
месяц назад
guest_1742213232748
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