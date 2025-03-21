Нужна разработка смарт-контракта для блокчейна BTC, Tron

Функционал полностью описан в ТехЗадании.

Сначала пишем смарт-контракт под один блокчейн, потом под второй. Работать будет поэтапно.

Важно, чтобы у вас был опыт подобной разработки и реализации таких задач.

ТехЗадание скину в личные сообщения.