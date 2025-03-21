Разработать бота для браузерной игры Джаггернаут. Бот должен выполнять функции боя с мобами, крафта, сбора ресурсов и рыбалки. Язык программирования не важен, важна точность и бесперебойная работа. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.
Смарт-контракт для блокчейна BTC, Tron
Нужна разработка смарт-контракта для блокчейна BTC, Tron
Функционал полностью описан в ТехЗадании.
Сначала пишем смарт-контракт под один блокчейн, потом под второй. Работать будет поэтапно.
Важно, чтобы у вас был опыт подобной разработки и реализации таких задач.
ТехЗадание скину в личные сообщения.
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