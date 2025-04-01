Голосовой бот

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Закрыт9 заявок213 просмотров

Нужен голосовой бот, для замены колл центра (только входящие звонки) для МФО который:

1. Произнесет приветствие на Казахском и Русском языках (На основе TTS).

2. ⁠Определит на каком языке с ним разговаривают.

3. Распознает текст и по ключевым словам будет произносить нужный ответ и вести диалог с клиентом.

4. ⁠Основные вопросы:

4.1 Не поступили деньги.

4.2 Не засчиталось погашение.

4.3 Не работает приложение/сайт

4.4 Другие вопросы

5. Вопросы и ответы будут дополняться по мере работы

Автоматизация процессовНейросетиОбработка данныхОптимизация производительностиРазработка программ
месяц назад
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