Настройка и внедрение сквозной аналитики для AmoCRM

$600
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Настройка Amo CRM со сквозной аналитикой и интеграцией телефонии

Задачи проекта:

  1. Настройка Amo CRM

    • Создание структуры для 40 типов услуг (список предоставим).

    • Настройка сквозной аналитики (Google Analytics → Amo CRM → Google Sheets).

    • Интеграция Google Sheets для автоматического сбора лидов.

  2. Подключение аналитики

    • Связка с уже настроенными системами:

      1. Google Analytics

      2. Bing Analytics

      3. Yahoo Analytics

    • Настройка передачи данных о лидах и конверсиях.

  3. Интеграция IP-телефонии (Zadarma)

    • Настройка трекинга звонков:

      1. Запись входящих/исходящих звонков.

      2. Фиксация данных: имя менеджера, длительность, запись.

      3. Автоматическое сохранение в Amo CRM.

    • Голосовое меню:

      1. Выбор языка (арабский, английский, русский).

      2. Направления: Инвесторы, Стартапы, B2B, Другие услуги.

    • Подключение аудиофайлов (ожидание, приветствие и т. д.).

  4. Создание воронок продаж

    • 2 пайплайна в Amo CRM:

      1. Холодный обзвон (отбор, контакт, конверсия).

      2. Входящие лиды (обработка, квалификация, продажа).

  5. Масштабируемая архитектура

    • Возможность легкого добавления региональных номеров без перестройки системы.

    • Гибкость для подключения новых сервисов (например, других CRM или телефоний).

      Настройка систем аналитики

  • Подключение и конфигурация:

    • Google Analytics

    • Bing Analytics

    • Yahoo Analytics

  • Интеграция Google Tag Manager для управления тегами и событиями..

  1. Конфигурация целей и событий

    • Регистрация (покупатель/продавец).

    • Добавление товара.

    • Оформление заказа.

    • Успешная/неуспешная оплата.

    • Переход по реферальной ссылке партнёра.

  2. Сегментация аудиторий

    • Покупатели (активные, новые, повторные).

    • Продавцы (новые, активные, неактивные).

    • Партнёры (источник трафика, конверсии).

  3. Работа с UTM-метками и каналами трафика

    • Настройка 40+ UTM-меток для партнёрских ссылок:

      • utm_source (партнёр/площадка).

      • utm_medium (тип трафика: cpc, referral, organic).

      • utm_campaign (акция/промо).

      • utm_term (ключевые слова для платной рекламы).

      • utm_content (версия креатива).

    • Создание динамических ссылок (Google Campaign URL Builder).

    • Настройка сокращённых ссылок (bit.ly и аналоги).

  4. Глубокая аналитика eCommerce

    • Enhanced Ecommerce в GA:

      • Просмотры карточек товаров.

      • Добавление/удаление из корзины.

      • Клики по "Купить".

      • Конверсии и средний чек.

    • Анализ поведения пользователей:

      • Карта путей (от входа до выхода).

      • Воронка продаж (просмотр → корзина → оплата).

  5. Формирование отчётов и дашбордов

    • Настройка дашбордов в Google Data Studio по ролям:

      • Продавцы (активность, конверсии).

      • Покупатели (средний чек, повторные покупки).

      • Партнёры (трафик, ROI).

    • Пользовательские отчёты:

      • ТОП-5 партнёров по трафику/конверсиям.

      • Эффективность UTM-меток.

  6. Тестирование и контроль

    • Проверка корректности срабатывания событий (режим реального времени).

    • Тестирование партнёрских ссылок с UTM.

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месяц назад
guest_1743267198896
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