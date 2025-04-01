Требуется специалист для настройки сквозной аналитики на маркетплейсе. Задачи включают интеграцию Google Analytics и Tag Manager, конфигурацию целей и событий, сегментацию аудиторий. Также необходима работа с UTM-метками и формирование отчетов в Google Data Studio. Опыт в eCommerce-аналитике обязателен.
Настройка и внедрение сквозной аналитики для AmoCRM
Настройка Amo CRM со сквозной аналитикой и интеграцией телефонии
Настройка Amo CRM
Создание структуры для 40 типов услуг (список предоставим).
Настройка сквозной аналитики (Google Analytics → Amo CRM → Google Sheets).
Интеграция Google Sheets для автоматического сбора лидов.
Подключение аналитики
Связка с уже настроенными системами:
Google Analytics
Bing Analytics
Yahoo Analytics
Настройка передачи данных о лидах и конверсиях.
Интеграция IP-телефонии (Zadarma)
Настройка трекинга звонков:
Запись входящих/исходящих звонков.
Фиксация данных: имя менеджера, длительность, запись.
Автоматическое сохранение в Amo CRM.
Голосовое меню:
Выбор языка (арабский, английский, русский).
Направления: Инвесторы, Стартапы, B2B, Другие услуги.
Подключение аудиофайлов (ожидание, приветствие и т. д.).
Создание воронок продаж
2 пайплайна в Amo CRM:
Холодный обзвон (отбор, контакт, конверсия).
Входящие лиды (обработка, квалификация, продажа).
Масштабируемая архитектура
Возможность легкого добавления региональных номеров без перестройки системы.
Гибкость для подключения новых сервисов (например, других CRM или телефоний).
Настройка систем аналитики
Подключение и конфигурация:
Google Analytics
Bing Analytics
Yahoo Analytics
Интеграция Google Tag Manager для управления тегами и событиями..
Конфигурация целей и событий
Регистрация (покупатель/продавец).
Добавление товара.
Оформление заказа.
Успешная/неуспешная оплата.
Переход по реферальной ссылке партнёра.
Сегментация аудиторий
Покупатели (активные, новые, повторные).
Продавцы (новые, активные, неактивные).
Партнёры (источник трафика, конверсии).
Работа с UTM-метками и каналами трафика
Настройка 40+ UTM-меток для партнёрских ссылок:
utm_source (партнёр/площадка).
utm_medium (тип трафика: cpc, referral, organic).
utm_campaign (акция/промо).
utm_term (ключевые слова для платной рекламы).
utm_content (версия креатива).
Создание динамических ссылок (Google Campaign URL Builder).
Настройка сокращённых ссылок (bit.ly и аналоги).
Глубокая аналитика eCommerce
Enhanced Ecommerce в GA:
Просмотры карточек товаров.
Добавление/удаление из корзины.
Клики по "Купить".
Конверсии и средний чек.
Анализ поведения пользователей:
Карта путей (от входа до выхода).
Воронка продаж (просмотр → корзина → оплата).
Формирование отчётов и дашбордов
Настройка дашбордов в Google Data Studio по ролям:
Продавцы (активность, конверсии).
Покупатели (средний чек, повторные покупки).
Партнёры (трафик, ROI).
Пользовательские отчёты:
ТОП-5 партнёров по трафику/конверсиям.
Эффективность UTM-меток.
Тестирование и контроль
Проверка корректности срабатывания событий (режим реального времени).
Тестирование партнёрских ссылок с UTM.
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