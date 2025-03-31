Требуется SEO-менеджер для выполнения множества задач: завершение SEO-наполнения изображений, создание SEO-ядра для 38 страниц, подготовка SEO-ТЗ для блога и раздела помощи, исправление мета-тегов для страниц, выбор площадок для размещения статей и полная SEO-оптимизация. Необходим опыт работы и примеры крупных кейсов. Оплата по договоренности.
SEO-специалист
Требуется SEO-специалист для повышения видимости сайта (на польском языке) в Google и привлечения целевой аудитории. Задачa - помощь в оптимизации контента, техническое SEO, линкбилдинг и настройку контекстной рекламы в Google Ads. Укажите опыт и стоимость услуг.
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