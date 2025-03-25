Требуется разработать уникальный логотип для нового кафе и создать рекламные материалы, включая флаеры, визитки и контент для социальных сетей. Проект включает исследование рынка, создание нескольких концепций логотипа с учетом обратной связи от заказчика, а также запуск рекламной кампании с анализом ее эффективности.