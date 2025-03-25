Требуется SEO-специалист для повышения видимости сайта в поисковых системах и привлечения целевой аудитории из Узбекистана. Задачи включают оптимизацию контента, техническое SEO, линкбилдинг и настройку контекстной рекламы в Google Ads. Опыт работы с локальным SEO будет плюсом. Укажите опыт, примеры кейсов и стоимость услуг.
Seo copywriting
Website Task:
Basic Wordpress Astronaut Website for SEO
Platform: Wordpress
Example Websites:
Keywords:
astronaut game
astronaut game download
new astronaut game
astronaut game kaise khelte hain
astronaut game kaise khele
astronaut game kaise download kare
astronaut game download kaise karen
astronaut game link
astronaut game kaise khele
astronaut game kaise download kare
astronaut game se paise kaise kamaye
astronaut game kaise khele login kaise kare
astronaut game kahan se download karen
astronaut game kaise khele download
astronaut game kaise login kare
astronaut game kaise chalu karen
astronaut game kaha se download kare
astronaut game kaise download kare 2024
astronaut apk download
astronaut app download apk
astronaut app download for android
download astronaut apk
Use 3-4 keywords per 800 words article written as per SEO guidelines. Total 10 articles to be written and posted on website blog page. Can use AI tools for writing these articles but they should be plagiarism free (Passing Copyscape tool)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 дней назад
- $500
Ищется SEO-специалист для улучшения позиций сайта по продаже бизнесов в Беларуси. Необходим подтвержденный опыт в продвижении досок объявлений и четкое описание действий для достижения топ-5 по ключевым запросам. Рассматривается долгосрочное сотрудничество с указанием стоимости часовой ставки.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 дней назад
- $500
Требуется полная SEO оптимизация для сайта overgoals.pro, посвященного онлайн трансляциям футбольных матчей. Необходимо разработать семантическое ядро, план работ и методологию для продвижения в топ 10 поисковых систем по запросу 'футбол онлайн'. Ищем опытного специалиста с кейсами для долгосрочного сотрудничества.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 дней назад
Требуется регулярный сбор семантического ядра для различных тематик. Укажите стоимость услуги для одной посадочной страницы. Ожидается предоставление качественного списка ключевых слов, подходящего для дальнейшего SEO-продвижения.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 дней назад
Требуется специалист по арбитражу для привлечения трафика из Латинской Америки с помощью Facebook Ads на Telegram-бот (кликер). Необходим опыт работы с подобными проектами и знание особенностей рынка.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 дней назад
Задача включает разработку SEO-стратегии для онлайн языковой школы. Необходимо создать семантическое ядро по каждому языку, провести on-page SEO для всех страниц и выполнить техническую SEO-оптимизацию. Цель - достичь ТОП-1 позиций по ключевым запросам на каждом языке и в целевых регионах.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 дней назад
Требуется полный комплекс работ по SEO продвижению сайта. Включает анализ, оптимизацию, создание семантического ядра, раскрутку и покупку ссылок для достижения высоких позиций по конкурентным запросам.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 дней назад
Требуется разработчик с опытом работы с поведенческими факторами на Яндекс картах. Необходимо понимать SEO-оптимизацию и иметь навыки в анализе данных для улучшения видимости на картах.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрытмесяц назад
- $3500
Требуется разработать уникальный логотип для нового кафе и создать рекламные материалы, включая флаеры, визитки и контент для социальных сетей. Проект включает исследование рынка, создание нескольких концепций логотипа с учетом обратной связи от заказчика, а также запуск рекламной кампании с анализом ее эффективности.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $100
Требуется разработка качественной микроразметки для сайта на платформе Тильда. Основная задача — улучшить индексацию в поисковых системах и сделать объявление более привлекательным с использованием эмодзи, быстрых ссылок и других элементов. Ожидаются предложения по реализации.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт20 дней назад