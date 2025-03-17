Требуется разработка качественной микроразметки для сайта на платформе Тильда. Основная задача — улучшить индексацию в поисковых системах и сделать объявление более привлекательным с использованием эмодзи, быстрых ссылок и других элементов. Ожидаются предложения по реализации.
Создание логотипа и рекламной кампании для нового кафе
Цели проекта
• Разработать уникальный логотип для кафе.
• Создать рекламные материалы для продвижения.
Шаги выполнения
1. Исследование рынка
• Анализ конкурентов и целевой аудитории.
• Определение уникальных Selling Points (USP) кафе.
2. Создание логотипа
• Проведение брифинга с заказчиком для понимания его видения.
• Разработка нескольких концепций логотипа.
• Презентация концепций заказчику и получение обратной связи.
• Доработка выбранного варианта.
3. Разработка рекламных материалов
• Создание флаеров, визиток и постеров.
• Подготовка контента для социальных сетей (посты, баннеры).
• Разработка промо-видео (при необходимости).
4. Запуск рекламной кампании
• Определение каналов продвижения (социальные сети, местные СМИ).
• Настройка таргетированной рекламы.
• Организация акций и мероприятий для привлечения клиентов.
5. Оценка результатов
• Сбор отзывов от клиентов.
• Анализ эффективности рекламной кампании.
• Корректировка стратегии при необходимости.
Временные рамки
• Исследование рынка: 1 неделя.
• Разработка логотипа: 2 недели.
• Создание рекламных материалов: 1 неделя.
• Запуск рекламной кампании: 2-4 недели.
Заявки фрилансеров
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