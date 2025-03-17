Создание логотипа и рекламной кампании для нового кафе

$3500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки89 просмотров

Цели проекта

• Разработать уникальный логотип для кафе.

• Создать рекламные материалы для продвижения.

Шаги выполнения

1. Исследование рынка

• Анализ конкурентов и целевой аудитории.

• Определение уникальных Selling Points (USP) кафе.

2. Создание логотипа

• Проведение брифинга с заказчиком для понимания его видения.

• Разработка нескольких концепций логотипа.

• Презентация концепций заказчику и получение обратной связи.

• Доработка выбранного варианта.

3. Разработка рекламных материалов

• Создание флаеров, визиток и постеров.

• Подготовка контента для социальных сетей (посты, баннеры).

• Разработка промо-видео (при необходимости).

4. Запуск рекламной кампании

• Определение каналов продвижения (социальные сети, местные СМИ).

• Настройка таргетированной рекламы.

• Организация акций и мероприятий для привлечения клиентов.

5. Оценка результатов

• Сбор отзывов от клиентов.

• Анализ эффективности рекламной кампании.

• Корректировка стратегии при необходимости.

Временные рамки

• Исследование рынка: 1 неделя.

• Разработка логотипа: 2 недели.

• Создание рекламных материалов: 1 неделя.

• Запуск рекламной кампании: 2-4 недели.

SMMАнализ конкурентовАнализ целевой аудиторииПривлечение клиентовСоздание баннеровСоздание логотиповСоздание постеровТаргетированная реклама
2 месяца назад
Daniel1192
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