Требуется специалист для разработки дэшборда в Looker Studio для E-commerce проекта на базе WP + WooCommerce. Необходима интеграция данных из различных источников: WooCommerce, Google Analytics 4, Instagram и платформы email-маркетинга. Также требуется расчет ключевых метрик, таких как CAC, ROAS, CLV и уровень отказов от корзины. Укажите опыт и ставку в час.