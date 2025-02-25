Необходимо провести комплексный аудит сайта, включая техническую оптимизацию, UX/UI, контент и скорость загрузки. Составить отчет с проблемами и рекомендациями. Разработать стратегию SEO-продвижения с подбором ключевых запросов, оптимизацией контента и планом мероприятий на 3-6 месяцев. Подготовить рекомендации по созданию дополнительного контента для улучшения SEO-показателей.
Нужна SEO консультация БЕЗ ВОДЫ
Здравствуйте, нужна SEO консультация БЕЗ ВОДЫ:
Показываю два сайта конкурента и сайт который лечим.
Необходимо выработать на основе конкурентов стратегию (схему) внутренней перелиновки и реконструкции мета тегов.
P.S: вот это все: сделаю анализ по 94 пунктам пожалуйста не предлагайте, я сам могу это сделать. Меня интересует ваше мнение конкретно по внутренней перелиновке и мета тегам.
По перелинкове: нужно практическое решение конкретно по движку opencart 3.0. Что с чем ликуем - категории - товары.
По мета тегам: нужны конкретные примеры - как бы вы оформили примерный товар, категорию (она же производитель). Что делаем с рекомендуемые товары ключами товара, которые создают ссылки по этим ключам.
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