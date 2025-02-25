Здравствуйте, нужна SEO консультация БЕЗ ВОДЫ:

Показываю два сайта конкурента и сайт который лечим.

Необходимо выработать на основе конкурентов стратегию (схему) внутренней перелиновки и реконструкции мета тегов.

P.S: вот это все: сделаю анализ по 94 пунктам пожалуйста не предлагайте, я сам могу это сделать. Меня интересует ваше мнение конкретно по внутренней перелиновке и мета тегам.

По перелинкове: нужно практическое решение конкретно по движку opencart 3.0. Что с чем ликуем - категории - товары.

По мета тегам: нужны конкретные примеры - как бы вы оформили примерный товар, категорию (она же производитель). Что делаем с рекомендуемые товары ключами товара, которые создают ссылки по этим ключам.