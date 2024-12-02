Ищется e-mail маркетолог для завершения воронки продаж проекта «Обучение Брейк Данс с Нуля». Задача включает оптимизацию рекламных писем и улучшение всех этапов воронки для увеличения дохода. В наличии подписная страница, электронные книги и 6 рекламных писем с обучающими видео. Необходимо предложить эффективные способы рекламы и продумать дальнейшую тактику продвижения.
Специалист по настройке телеграм ADS
Нужен Специалист по настройке телеграм ADS под конкретное ГЕО
Заявки фрилансеров
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