Требуется e-mail маркетолог для завершения воронки продаж. Проект: «Обучение Брейк Данс с Нуля».

Конкретно нужно допилить воронку продаж. Причесать рекламные письма и вывести на доход.

В наличии уже имеются:

1. Подписная страница.

2. 2е электронные книги (для раздачи за подписку или бонус).

3. Рекламные письма с обучающими видео уроками. 6 писем.

4. Продающая страница видео курса по обучению Брейк Данс.

Подписная

Продажник

Все материалы собственного изготовления, т.е. авторские.

Резюмируя скажу, что нужно допилить и причесать всю воронку продаж, а так же найти наиболее выгодные способы для рекламы.

Готов выслушать предложения и дальнейшую тактику продвижения проекта.