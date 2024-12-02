Маркетолог для создания личного бренда

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт3 заявки9 просмотров

Ищу опытного маркетолога для создания и развития личного бренда с нуля. Основная цель – выстроить профессиональный и узнаваемый имидж, который привлечет целевую аудиторию и поможет в достижении бизнес-целей. Работа будет включать настройку и оптимизацию аккаунтов в социальных сетях (Facebook, Instagram и TikTok), а также разработку стратегии продвижения личного бренда.

Основные задачи:

1. Анализ:

• Провести исследование целевой аудитории и конкурентов.

• Выявить уникальные сильные стороны, которые можно использовать для позиционирования.

2. Настройка аккаунтов:

• Создать или оптимизировать аккаунты в Facebook, Instagram и TikTok.

• Разработать фирменный стиль (оформление профилей, описание, шапки, актуальные сторис и т. д.).

• Настроить технические аспекты (битые ссылки, контактные данные, кросспостинг, таргетинг).

3. Контент-стратегия:

• Разработать план контента (темы, частота постов, форматы).

• Предложить идеи для рубрик, сторителлинга и визуального контента.

• Учитывать особенности каждой платформы (Facebook – экспертный контент, Instagram – визуальная подача, TikTok – креативный и динамичный контент).

4. Стратегия продвижения:

• Подготовить план продвижения личного бренда.

• Рекомендации по использованию платного продвижения (таргетинг, рекламные кампании).

• Выработать подходы к взаимодействию с аудиторией (ответы на комментарии, прямые эфиры, коллаборации).

5. Отчетность и оптимизация:

• Установить KPI для оценки эффективности.

• Предоставлять регулярные отчеты с рекомендациями по оптимизации.

Требования к специалисту:

• Опыт работы с личными брендами.

• Портфолио успешно реализованных проектов (желательно примеры в социальных сетях).

• Знание специфики Facebook, Instagram и TikTok.

• Умение работать с аналитикой и инструментами продвижения (Meta Ads Manager, TikTok Ads и т. д.).

• Креативный подход и понимание трендов.

Что нужно указать в отклике:

• Опыт работы и примеры кейсов.

• Предлагаемый подход к выполнению задачи.

• Сроки реализации.

• Стоимость услуг.

Формат работы: Удаленно, с регулярной коммуникацией.

Если вы готовы взяться за создание личного бренда, присылайте свои предложения!

FacebookInstagramTikTokАнализ конкурентовАнализ целевой аудиторииНастройка рекламных кампанийОптимизация контентаПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
3 месяца назад
lewinskig
Геннадий 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Альберт
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Яна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
18 часов назад
17 отзывов
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Цифровые пианино

    Требуется помощь в проведении маркетингового анализа цифровых пианино. Необходимо пройти опрос, ссылка на который предоставлена. Ожидается выборка из 40 человек для получения актуальных данных.

    Маркетинговый анализ3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • ASA/ASO исследование

    Необходимо провести маркетинговый анализ нескольких приложений, оценивая их по таким параметрам, как гео, ключевые слова, источники трафика, рекламные кампании и точки роста. Включите бенчмарки для более глубокого анализа.

    Анализ ключевых словАнализ трафика
    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Анализ конкурентноспособности стартапа.

    $2

    Требуется провести маркетинговый анализ супергруппы в телеграм, оценив перспективность стартапа по бесплатному обучению фрилансеров. Необходимо выяснить, насколько уникальное торговое предложение удовлетворяет запрос целевой аудитории.

    Анализ конкурентовАнализ целевой аудитории
    Маркетинговый анализ1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Оценить проект. Высказать мнение

    $1

    Необходимо провести маркетинговый анализ проекта в телеграм-супергруппе и оценить его перспективность для дальнейшего масштабирования. Оставьте свое мнение в соответствующем разделе группы.

    Telegram
    Маркетинговый анализ1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Оценить перспективность проекта

    $1

    Требуется провести маркетинговый анализ для оценки перспективности нового проекта. Ищется свежий взгляд на концепцию, чтобы определить её жизнеспособность и возможности для роста. Обязательно учтите актуальные тренды и целевую аудиторию.

    Маркетинговый анализ1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Найти и систематизировать публикации из социальных сетей

    Необходимо найти и систематизировать публикации из Instagram и Vkontakte по определенным категориям для выявления типичных проявлений эстетического поведения. Требуется указать платформу, ссылку, текст публикации, хэштеги и категорию. Ожидается опыт работы с анализом контента в социальных сетях и умение структурировать информацию. Срок выполнения — 10-20 дней.

    Поиск информацииСбор данныхInstagramВКонтакте
    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Опрос гугл формы

    $10

    Требуется заполнить и отправить 380 гугл форм для проведения маркетингового анализа. Важно обеспечить определенную динамику и итоговую статистику по результатам заполнения. Ожидается точное выполнение задачи с соблюдением всех требований.

    Заполнение таблицGoogle
    Маркетинговый анализ5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Маркетолог для проекта

    Требуется маркетолог для выполнения маркетингового анализа проекта. Ожидается анализ рынка, целевой аудитории и конкурентной среды. Подробности уточняются в ходе работы.

    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Аналіз ринку

    Здійсніть маркетинговий аналіз ринку, встановивши контакт з продавцями через електронну пошту або телефон. Зберіть відповіді на запитання, підготуйте таблицю, аудіозаписи розмов та листи переписки. Усі матеріали мають бути зібрані в одному місці для подальшої роботи.

    Анализ рынка
    Маркетинговый анализ1 исполнитель
    Закрыт
    4 месяца назад