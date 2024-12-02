Требуется помощь в проведении маркетингового анализа цифровых пианино. Необходимо пройти опрос, ссылка на который предоставлена. Ожидается выборка из 40 человек для получения актуальных данных.
Маркетолог для создания личного бренда
Ищу опытного маркетолога для создания и развития личного бренда с нуля. Основная цель – выстроить профессиональный и узнаваемый имидж, который привлечет целевую аудиторию и поможет в достижении бизнес-целей. Работа будет включать настройку и оптимизацию аккаунтов в социальных сетях (Facebook, Instagram и TikTok), а также разработку стратегии продвижения личного бренда.
Основные задачи:
1. Анализ:
• Провести исследование целевой аудитории и конкурентов.
• Выявить уникальные сильные стороны, которые можно использовать для позиционирования.
2. Настройка аккаунтов:
• Создать или оптимизировать аккаунты в Facebook, Instagram и TikTok.
• Разработать фирменный стиль (оформление профилей, описание, шапки, актуальные сторис и т. д.).
• Настроить технические аспекты (битые ссылки, контактные данные, кросспостинг, таргетинг).
3. Контент-стратегия:
• Разработать план контента (темы, частота постов, форматы).
• Предложить идеи для рубрик, сторителлинга и визуального контента.
• Учитывать особенности каждой платформы (Facebook – экспертный контент, Instagram – визуальная подача, TikTok – креативный и динамичный контент).
4. Стратегия продвижения:
• Подготовить план продвижения личного бренда.
• Рекомендации по использованию платного продвижения (таргетинг, рекламные кампании).
• Выработать подходы к взаимодействию с аудиторией (ответы на комментарии, прямые эфиры, коллаборации).
5. Отчетность и оптимизация:
• Установить KPI для оценки эффективности.
• Предоставлять регулярные отчеты с рекомендациями по оптимизации.
Требования к специалисту:
• Опыт работы с личными брендами.
• Портфолио успешно реализованных проектов (желательно примеры в социальных сетях).
• Знание специфики Facebook, Instagram и TikTok.
• Умение работать с аналитикой и инструментами продвижения (Meta Ads Manager, TikTok Ads и т. д.).
• Креативный подход и понимание трендов.
Что нужно указать в отклике:
• Опыт работы и примеры кейсов.
• Предлагаемый подход к выполнению задачи.
• Сроки реализации.
• Стоимость услуг.
Формат работы: Удаленно, с регулярной коммуникацией.
Если вы готовы взяться за создание личного бренда, присылайте свои предложения!
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