Маркетолог для создания личного бренда

Ищу опытного маркетолога для создания и развития личного бренда с нуля. Основная цель – выстроить профессиональный и узнаваемый имидж, который привлечет целевую аудиторию и поможет в достижении бизнес-целей. Работа будет включать настройку и оптимизацию аккаунтов в социальных сетях (Facebook, Instagram и TikTok), а также разработку стратегии продвижения личного бренда.

Основные задачи:

1. Анализ:

• Провести исследование целевой аудитории и конкурентов.

• Выявить уникальные сильные стороны, которые можно использовать для позиционирования.

2. Настройка аккаунтов:

• Создать или оптимизировать аккаунты в Facebook, Instagram и TikTok.

• Разработать фирменный стиль (оформление профилей, описание, шапки, актуальные сторис и т. д.).

• Настроить технические аспекты (битые ссылки, контактные данные, кросспостинг, таргетинг).

3. Контент-стратегия:

• Разработать план контента (темы, частота постов, форматы).

• Предложить идеи для рубрик, сторителлинга и визуального контента.

• Учитывать особенности каждой платформы (Facebook – экспертный контент, Instagram – визуальная подача, TikTok – креативный и динамичный контент).

4. Стратегия продвижения:

• Подготовить план продвижения личного бренда.

• Рекомендации по использованию платного продвижения (таргетинг, рекламные кампании).

• Выработать подходы к взаимодействию с аудиторией (ответы на комментарии, прямые эфиры, коллаборации).

5. Отчетность и оптимизация:

• Установить KPI для оценки эффективности.

• Предоставлять регулярные отчеты с рекомендациями по оптимизации.

Требования к специалисту:

• Опыт работы с личными брендами.

• Портфолио успешно реализованных проектов (желательно примеры в социальных сетях).

• Знание специфики Facebook, Instagram и TikTok.

• Умение работать с аналитикой и инструментами продвижения (Meta Ads Manager, TikTok Ads и т. д.).

• Креативный подход и понимание трендов.

Что нужно указать в отклике:

• Опыт работы и примеры кейсов.

• Предлагаемый подход к выполнению задачи.

• Сроки реализации.

• Стоимость услуг.

Формат работы: Удаленно, с регулярной коммуникацией.

Если вы готовы взяться за создание личного бренда, присылайте свои предложения!