Сделать анализ кокурентноспособностии стартапа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт1 заявка10 просмотров

Рассмотреть точность попадания концепции проекта в потребности целевой аудитории.

Анализ конкурентовАнализ целевой аудитории
5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Данил
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад

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