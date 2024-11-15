Анализ конкурентноспособности стартапа.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт1 заявка5 просмотров

Привет, коллеги!

Необходимо оценить перспективность супергруппы в телеграм.

Насколько УТП удовлетворяет запрос ЦА

Тема стартапа: Бесплатное обучение фрилансеров.

Жду ваших откликов, друзья!

Анализ конкурентовАнализ целевой аудитории
5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
5 месяцев назад