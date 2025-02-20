Авитолог

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок7 просмотров

Ищу специалиста по продвижению на авито. Необходимо создать и развить страницу на авито, выбрать стратегию, повысить вовлеченность и анализировать результат. (аккаунта нет, все с нуля). Услуга в В2В нише. Просьба сразу указывать ссылку на кейсы или портфолио. Оплата по договоренности

АвитоПродвижение сайтовСоздание рекламных роликовТаргетированная реклама
2 месяца назад
guest_1740029233805
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров