Нужно найти на сайте все дубли и сделать редирект Wordpress

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Закрыт3 заявки27 просмотров

Здравствуйте, необходимо найти все дубли страниц с get параметрами, оставить только актуальные. Есть раздел контрактное производство, вынести его в отдельную ветку, исправить грамматику в юрл и сделать редиректы необходимые. Так же сделать редиректы со всех зеркал на k-dez.ru

WordPressНастройка редиректов
3 месяца назад
pisalo
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