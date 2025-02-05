Ищем SEO-специалиста/линкбилдера без опыта в PBN, но с базовыми знаниями SEO. Основные задачи: поиск и регистрация дропов, разворачивание сайтов, проставление ссылок и работа с Excel и ChatGPT. Заработная плата от 250 до 600$ в месяц. Полный рабочий день. Оплачиваемое тестовое задание.