Требуется специалист по контекстной рекламе для настройки кампании в Google Ads по тематике трейдинга. Необходимо успешно пройти модерацию и запустить рекламу в КМС для Чехии и Польши. Креативы уже готовы. Опыт работы с серыми тематиками и навыки клоакинга обязательны.