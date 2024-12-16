Требуется настройка контекстной рекламы Google Ads для бизнеса по ремонту москитных сеток в США. Необходима оптимизация рекламных кампаний для привлечения клиентов и увеличения конверсий. Ожидаются эффективные ключевые слова и настройки таргетинга.
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