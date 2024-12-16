Индексирование

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Закрыт7 заявок42 просмотра

Добрый день!

Сайт находиться в Европе

Сейчас идет индексация только на 1 страну

Нужна помощь в настройке индексации сайта на разные страны

3 месяца назад
Smila11
50 лет
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
28 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Владислав
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
140 отзывов
3 месяца назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
25 отзывов
3 месяца назад
Екатерина
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
2 отзыва
3 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
18 часов назад
17 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Денис
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 отзыва
3 месяца назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Любовь
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
3 месяца назад