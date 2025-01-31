Необходимо разработать семантическое ядро и стратегию продвижения для приложения, которое позволяет пользователям создавать голосовые сообщения из мемов, фраз знаменитостей и цитат. Приложение поддерживает загрузку видео с захватом экрана и конвертацию звуков в специальный формат для мессенджеров. Ожидается проработка ключевых слов и методов продвижения для увеличения видимости и привлечения пользователей.