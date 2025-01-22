Seo оптимизация сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок26 просмотров

SEO оптимизация сайта для продвижения в поисковых системах

желаемый результат:

- SEO оптимизированный сайт;

- вечные SEO ссылки ведущие на ваш сайт;

- первые ключевые слова в ТОП-10.

- настройка яндекс директа по целевым запросам, повышение конверсии.

- закупка крауд (естественных) ссылок, наращивание уник контента, статейное продвижение, увеличение поведенческих факторов.

После проведения аудита сайта, составить план продвижения. у нас есть свои наработки по ключевым словам, + рабочая реклама в директе.

SEOАнализ ключевых словНастройка рекламных кампанийОптимизация контентаОптимизация сайтовРазмещение ссылокРазмещение статейЯндекс Директ
3 месяца назад
skyocean
Георгий 
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