SEO-специалист для сайта по продаже бизнесов

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки24 просмотра

О проекте:
Наш сайт занимается продажей бизнесов. В настоящее время он сталкивается с проблемами, мешающими выйти в топ поисковой выдачи. Нам нужен SEO-специалист с успешным опытом продвижения сайтов, который сможет помочь вывести сайт в топ.

Требования к кандидату:
Подтвержденный опыт в продвижении досок объявлений, особенно ориентированных на бизнес-тематику или недвижимость.
Четкое описание действий, которые будут выполняться для достижения поставленных целей.
Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество (+-3 месяца). Поэтому, пожалуйста, укажите в отклике стоимость вашей часовой ставки или предложите свой вариант работы.

Желаемый результат:
Выход сайта в топ-5 по ключевым запросам.
Увеличение органического трафика.
Рост количества объявлений на сайте.

SEOОптимизация контентаПродвижение сайтов
3 месяца назад
guest_1722346794365
9 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
25 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
17 часов назад
4 отзыва
3 месяца назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад