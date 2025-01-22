Ищем SEO-специалиста/линкбилдера без опыта в PBN, но с базовыми знаниями SEO. Основные задачи: поиск и регистрация дропов, разворачивание сайтов, проставление ссылок и работа с Excel и ChatGPT. Заработная плата от 250 до 600$ в месяц. Полный рабочий день. Оплачиваемое тестовое задание.
SEO-специалист для сайта по продаже бизнесов
О проекте:
Наш сайт занимается продажей бизнесов. В настоящее время он сталкивается с проблемами, мешающими выйти в топ поисковой выдачи. Нам нужен SEO-специалист с успешным опытом продвижения сайтов, который сможет помочь вывести сайт в топ.
Требования к кандидату:
Подтвержденный опыт в продвижении досок объявлений, особенно ориентированных на бизнес-тематику или недвижимость.
Четкое описание действий, которые будут выполняться для достижения поставленных целей.
Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество (+-3 месяца). Поэтому, пожалуйста, укажите в отклике стоимость вашей часовой ставки или предложите свой вариант работы.
Желаемый результат:
Выход сайта в топ-5 по ключевым запросам.
Увеличение органического трафика.
Рост количества объявлений на сайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $700
Необходимо провести SEO-продвижение сайтов, связанных с недвижимостью, включая проекты BN-24, АН Магистр недвижимости и новостройки Краснодара. Ожидается оптимизация и повышение видимости в поисковых системах. Условия и цена обсуждаются.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется помощь в настройке индексации сайта, находящегося в Европе, для различных стран. На данный момент индексация происходит только для одной страны. Оптимизация необходима для увеличения видимости в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $2000
Компанія Binotel запрошує SEO-спеціаліста з мінімум 4-річним досвідом для розробки стратегії просування веб-сайтів. Обов'язковий досвід роботи з SEO-інструментами, такими як GSC та Ahrefs. Пропонуємо 18 днів відпустки та можливість віддаленої роботи.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется провести SEO оптимизацию сайта для достижения первых позиций в поисковых системах. Необходимо создать план продвижения после аудита сайта, настроить Яндекс Директ по целевым запросам, увеличить конверсии, а также закупить естественные ссылки и нарастить уникальный контент. Ожидается формирование вечных SEO ссылок и достижение ТОП-10 по ключевым словам.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Необходимо выявить ошибки SEO, из-за которых сайт медленно индексируется. Также требуется провести частичную настройку первой страницы для оптимизации индексации в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется приобрести качественные ссылки для сайта opaeuropa md с целью улучшения SEO и достижения заметных результатов. Интересует только профессиональный подход и высокая эффективность.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищется специалист для точечного продвижения категорий интернет-магазина https://atest.com.ua/. Необходимо вывести определенные категории в топ Google. Пожалуйста, предоставьте портфолио и конкретный план действий, а также укажите стоимость услуг и сроки продвижения.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Шукається SEO-спеціаліст (помічник) для виконання простих щомісячних завдань з оптимізації англомовних сайтів. Очікується допомога у покращенні позицій у пошукових системах.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $300
Необходимо разработать семантическое ядро и стратегию продвижения для приложения, которое позволяет пользователям создавать голосовые сообщения из мемов, фраз знаменитостей и цитат. Приложение поддерживает загрузку видео с захватом экрана и конвертацию звуков в специальный формат для мессенджеров. Ожидается проработка ключевых слов и методов продвижения для увеличения видимости и привлечения пользователей.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад