Требуется помощь в настройке индексации сайта, находящегося в Европе, для различных стран. На данный момент индексация происходит только для одной страны. Оптимизация необходима для увеличения видимости в поисковых системах.
SEO-специалист/Линкбилдер (PBN, можно без опыта)
Ищем человека без опыта в PBN, но с базой по SEO: что такое дропы, ссылочная масса, что такое dofollow / nofollow и прочее.
ЗП от 250 до 600$ в месяц в зависимости от опыта.
Ваши задачи:
поиск и регистрация дропов;
разворачивать сайты с вебархива через архиварикс или скрипты;
проставлять ссылки;
работа с excel и chatgpt.
Будет плюсом:
Понимание принципов построения PBN сетей, перелинковки и базовые знания SEO;
Минимальный опыт работы с Ahrefs;
Опыт работы в удаленном формате;
Знание английского языка.
Только полный рабочий день, без подработок и прочего, только фултайм.
Если опыта совсем нет, но есть интерес и хочется разобраться - пишите.
Будет оплачиваемое тестовое задание.
Мы занимаемся созданием сайтов под США:
сетки сайтов;
автоматизация разворачивания сайтов;
работа с chatgpt и пр.
Сайты уже есть, а вот ссылочная масса пока страдает.
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