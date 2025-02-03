Ищем человека без опыта в PBN, но с базой по SEO: что такое дропы, ссылочная масса, что такое dofollow / nofollow и прочее.

ЗП от 250 до 600$ в месяц в зависимости от опыта.

Ваши задачи:

поиск и регистрация дропов;

разворачивать сайты с вебархива через архиварикс или скрипты;

проставлять ссылки;

работа с excel и chatgpt.

Будет плюсом:

Понимание принципов построения PBN сетей, перелинковки и базовые знания SEO;

Минимальный опыт работы с Ahrefs;

Опыт работы в удаленном формате;

Знание английского языка.

Только полный рабочий день, без подработок и прочего, только фултайм.

Если опыта совсем нет, но есть интерес и хочется разобраться - пишите.

Будет оплачиваемое тестовое задание.

Мы занимаемся созданием сайтов под США:

сетки сайтов;

автоматизация разворачивания сайтов;

работа с chatgpt и пр.

Сайты уже есть, а вот ссылочная масса пока страдает.