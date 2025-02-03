SEO-специалист/Линкбилдер (PBN, можно без опыта)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки41 просмотр

Ищем человека без опыта в PBN, но с базой по SEO: что такое дропы, ссылочная масса, что такое dofollow / nofollow и прочее.

ЗП от 250 до 600$ в месяц в зависимости от опыта.

Ваши задачи:

  • поиск и регистрация дропов;

  • разворачивать сайты с вебархива через архиварикс или скрипты;

  • проставлять ссылки;

  • работа с excel и chatgpt.

Будет плюсом:

  • Понимание принципов построения PBN сетей, перелинковки и базовые знания SEO;

  • Минимальный опыт работы с Ahrefs;

  • Опыт работы в удаленном формате;

  • Знание английского языка.

Только полный рабочий день, без подработок и прочего, только фултайм.

Если опыта совсем нет, но есть интерес и хочется разобраться - пишите.

Будет оплачиваемое тестовое задание.

Мы занимаемся созданием сайтов под США:

  • сетки сайтов;

  • автоматизация разворачивания сайтов;

  • работа с chatgpt и пр.

Сайты уже есть, а вот ссылочная масса пока страдает.

SEOРазмещение ссылок
3 месяца назад
guest_1738130585199
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