Ищу универсального помощника (SEO + маркетинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок49 просмотров

Формат: Полная занятость, удаленно (Full Time + Remote)

Оплата: Стартовая, обсуждается индивидуально (в $)

Кого я ищу?

Ищу инициативного и энергичного человека, который хочет развиваться в digital-сфере. Опыт не обязателен, но важно желание учиться, разбираться в новых инструментах и брать на себя разные задачи.

Это отличная возможность начать карьеру в SEO и интернет-маркетинге, работая с крутыми инструментами и реальными проектами.

Чем нужно заниматься?

  • SEO-задачи: сбор семантики, анализ конкурентов, работа с Ahrefs, Similarweb, Semrush и др.

  • Контент-задачи: постановка ТЗ копирайтерам, проверка готовых материалов

  • Маркетинговые задачи: работа с таблицами, анализ данных, ресерч

  • Разные операционные задачи: помощь в организации процессов, поиск информации

Что я предлагаю?

  • Быстрое обучение — дам доступ к крутым SEO-курсам

  • Работа с платными инструментами (Ahrefs, Semrush, KWfinder)

  • Классные проекты и международный опыт

  • Возможность вырасти в SEO-специалиста или digital-маркетолога

  • Стабильная, но стартовая зарплата (повышение по мере роста навыков)

Что для меня важно?

  • Проактивность — не просто выполнять задания, а разбираться и предлагать идеи

  • Готовность учиться и работать с новыми инструментами

  • Базовые навыки работы с Google Sheets

Как попасть в команду?

  • Напиши, почему тебе интересно это направление и какую зарплату ты ожидаешь на старте

  • Я отправлю оплачиваемое тестовое задание

  • Если все ок, проведем короткий видеозвонок и стартуем!

Если ты хочешь научиться SEO и digital-маркетингу, но не знаешь, с чего начать — это твой шанс! Жду отклик

AhrefsGoogle SheetsSEOАнализ конкурентовОбработка данныхПоиск информацииСбор данных
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