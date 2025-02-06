Необходимо провести аудит SEO для двух сайтов, расположенных на латвийском домене. Важно оптимизировать их для поиска в Латвии, учитывая местные факторы и предпочтения пользователей.
Ищу универсального помощника (SEO + маркетинг)
Формат: Полная занятость, удаленно (Full Time + Remote)
Оплата: Стартовая, обсуждается индивидуально (в $)
Кого я ищу?
Ищу инициативного и энергичного человека, который хочет развиваться в digital-сфере. Опыт не обязателен, но важно желание учиться, разбираться в новых инструментах и брать на себя разные задачи.
Это отличная возможность начать карьеру в SEO и интернет-маркетинге, работая с крутыми инструментами и реальными проектами.
Чем нужно заниматься?
SEO-задачи: сбор семантики, анализ конкурентов, работа с Ahrefs, Similarweb, Semrush и др.
Контент-задачи: постановка ТЗ копирайтерам, проверка готовых материалов
Маркетинговые задачи: работа с таблицами, анализ данных, ресерч
Разные операционные задачи: помощь в организации процессов, поиск информации
Что я предлагаю?
Быстрое обучение — дам доступ к крутым SEO-курсам
Работа с платными инструментами (Ahrefs, Semrush, KWfinder)
Классные проекты и международный опыт
Возможность вырасти в SEO-специалиста или digital-маркетолога
Стабильная, но стартовая зарплата (повышение по мере роста навыков)
Что для меня важно?
Проактивность — не просто выполнять задания, а разбираться и предлагать идеи
Готовность учиться и работать с новыми инструментами
Базовые навыки работы с Google Sheets
Как попасть в команду?
Напиши, почему тебе интересно это направление и какую зарплату ты ожидаешь на старте
Я отправлю оплачиваемое тестовое задание
Если все ок, проведем короткий видеозвонок и стартуем!
Если ты хочешь научиться SEO и digital-маркетингу, но не знаешь, с чего начать — это твой шанс! Жду отклик
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