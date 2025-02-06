Формат: Полная занятость, удаленно (Full Time + Remote)

Оплата: Стартовая, обсуждается индивидуально (в $)

Кого я ищу?

Ищу инициативного и энергичного человека, который хочет развиваться в digital-сфере. Опыт не обязателен, но важно желание учиться, разбираться в новых инструментах и брать на себя разные задачи.

Это отличная возможность начать карьеру в SEO и интернет-маркетинге, работая с крутыми инструментами и реальными проектами.

Чем нужно заниматься?

SEO-задачи: сбор семантики, анализ конкурентов, работа с Ahrefs, Similarweb, Semrush и др.

Контент-задачи: постановка ТЗ копирайтерам, проверка готовых материалов

Маркетинговые задачи: работа с таблицами, анализ данных, ресерч

Разные операционные задачи: помощь в организации процессов, поиск информации

Что я предлагаю?

Быстрое обучение — дам доступ к крутым SEO-курсам

Работа с платными инструментами (Ahrefs, Semrush, KWfinder)

Классные проекты и международный опыт

Возможность вырасти в SEO-специалиста или digital-маркетолога

Стабильная, но стартовая зарплата (повышение по мере роста навыков)

Что для меня важно?

Проактивность — не просто выполнять задания, а разбираться и предлагать идеи

Готовность учиться и работать с новыми инструментами

Базовые навыки работы с Google Sheets

Как попасть в команду?

Напиши, почему тебе интересно это направление и какую зарплату ты ожидаешь на старте

Я отправлю оплачиваемое тестовое задание

Если все ок, проведем короткий видеозвонок и стартуем!

Если ты хочешь научиться SEO и digital-маркетингу, но не знаешь, с чего начать — это твой шанс! Жду отклик