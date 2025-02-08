Описание:

Ищу специалиста по интернет-маркетингу, который поможет с продвижением интернет-магазина на Shopify. Необходимо:

✅ Настроить и запустить рекламу (Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads) для привлечения клиентов.

✅ Создать и оформить страницы в социальных сетях (Instagram, Facebook и другие, если необходимо).

✅ Настроить Facebook Pixel и аналитику, чтобы отслеживать конверсии.

✅ Оптимизировать магазин (если необходимо) для повышения продаж.

✅ Помочь с настройкой Shopify, дропшиппинга (если это необходимо для оптимизации продаж).

Товар:

Ультрафиолетовый стерилизатор (инновационный гаджет, целевая аудитория – заботящиеся о гигиене люди, семьи, офисы, медицинские учреждения и т. д.).

Цель:

Привлечь клиентов и увеличить продажи.