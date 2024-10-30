Вывод страницы мобильного приложения в топ выдачи Яндекс \ Google

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Закрыт1 заявка14 просмотров

Всем привет.

Основных задачи 2:

1) попадание в топ 1 выдачи Яндекса по ряду ключевых запросов страницы мобильного приложения в App Store.

2) Попадание в AppBoxы поисквых выдач

Основные инструменты - на ваш вкус. Думаю, в основном - это закупка бэклинков или настройка директа.

Тематика и категория мобильного приложения - финансы, а конкретно - выдача микрозаймов и кредитов.

Интересны исполнители, которые сталкивались с подобные кейсы, а также исполнители, готовые взять под реализацию обеих задач под ключ.

Бюджет будет оговариваться отдельно.

Прикладываю примеры аппбоксов разных поисков. Но у нас в преоритете - Яндекс.

GoogleПродвижение сайтовЯндекс
3 месяца назад
501sol
Михаил 
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Был
2 месяца назад
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Александр
 
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Был
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Поисковые системы (SEO)