Всем привет.

Основных задачи 2:

1) попадание в топ 1 выдачи Яндекса по ряду ключевых запросов страницы мобильного приложения в App Store.

2) Попадание в AppBoxы поисквых выдач

Основные инструменты - на ваш вкус. Думаю, в основном - это закупка бэклинков или настройка директа.

Тематика и категория мобильного приложения - финансы, а конкретно - выдача микрозаймов и кредитов.

Интересны исполнители, которые сталкивались с подобные кейсы, а также исполнители, готовые взять под реализацию обеих задач под ключ.

Бюджет будет оговариваться отдельно.

Прикладываю примеры аппбоксов разных поисков. Но у нас в преоритете - Яндекс.