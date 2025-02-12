Ищется специалист по интернет-маркетингу для продвижения интернет-магазина на Shopify. Необходимо настроить и запустить рекламу на Facebook, Instagram и Google, создать страницы в соцсетях, настроить Facebook Pixel для отслеживания конверсий, а также оптимизировать магазин и помочь с настройкой дропшиппинга. Цель – привлечь клиентов и увеличить продажи ультрафиолетового стерилизатора.
Продвижение сайта SEO
Продвижение сайта по грузоперевозкам (легкий коммерческий ТС) по городу Москва и Санкт-Петербург.
Требуется комплексный подход в SEO и контекстная реклама.
Также создание страниц, оптимизация сайта.
Запросы связанные с перевозкой рефрижератором.
Аудитория B2B.
Узконаправленный трафик.
Заявки фрилансеров
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