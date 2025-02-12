Ищется специалист по интернет-маркетингу для продвижения интернет-магазина на Shopify. Необходимо настроить и запустить рекламу на Facebook, Instagram и Google, создать страницы в соцсетях, настроить Facebook Pixel для отслеживания конверсий, а также оптимизировать магазин и помочь с настройкой дропшиппинга. Цель – привлечь клиентов и увеличить продажи ультрафиолетового стерилизатора.