Ищется инициативный помощник для работы в SEO и интернет-маркетинге. Задачи включают сбор семантики, анализ конкурентов, контент-задачи и маркетинговый анализ. Предлагается обучение, работа с платными инструментами и возможность карьерного роста. Опыт не обязателен, важно желание развиваться в digital-сфере.
Аудит и настройка
добрый день!
необходим аудит сайтов и настройка сео, без ведения.
https://snabmarket.by
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agrokorm.by
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