Налаштування Google Ads, Analytics, Facebook Pixel

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Завершен6 заявок49 просмотров

Перевірка налаштувань Google Ads (вірність налаштування подій, конверсій і т.д.), налаштувань в Google Analytics та Google Tag Manager та звязків між всіма сервісами для коректної аналітики поведінки потенційних клієнтів та ефективності реклами. Наташтування Fasebook Pixel та звязку з Google сервісами. Також перевірка всіх налаштувань на відповідність законів Евросоюзу щодо збору даних користувачів.

Google AdsGoogle AnalyticsНастройка аналитики
2 месяца назад
akatrosha
Анатолій 
44 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
$150
30 дней
Escrow
Валерий хорошо справился с задачей, советую как специалиста
Спасибо за доверие! Очень приятно было поработать, оплата в срок, оперативная обратная связь!

Заявки фрилансеров

Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
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15 дней назад
2 месяца назад
RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
2 месяца назад
Александр
 
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11 лет в сервисе
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5 дней назад
140 отзывов(-2)
2 месяца назад
Анатолий
 
41 год
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16 часов назад
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2 месяца назад
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Евгений
 
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13 часов назад
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2 месяца назад
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Яна
 
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2 месяца назад