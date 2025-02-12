SMM-менеджер для американской IT-компании O-key AI

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки21 просмотр

Американская IT-компания O-key AI ищет SMM-менеджера со знанием английского языка. Обязанности включают анализ целевой аудитории и создание цепляющего контента, разработку контент-плана и стратегии для социальных сетей, использование AI-инструментов для создания и оптимизации контента, публикацию контента и взаимодействие с подписчиками, анализ эффективности публикаций и коррекцию стратегии, ведение отчетности. Удаленная работа с графиком 5/2. Требуется знание английского на уровне от B2, релевантный опыт работы от 2 лет, умение писать цепляющие тексты, использование AI-инструментов для контента, наличие портфолио с успешными кейсами, проактивность, ответственность и увлеченность технологиями. Зарплата начинается от 1000 $.

SMMАнализ целевой аудиторииОптимизация контентаПродвижение в социальных сетях
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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