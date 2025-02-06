Ищется маркетолог для закупки рекламы в Instagram с опытом ведения трафика на посадочные страницы. Обязательны кейсы в сфере продажи недвижимости для оценки опыта и эффективности работы.
Помощь в продвижении Inst
Требования:
• Обязательно опыт работы с ювелирными брендами или брендами бижутерии (портфолио и кейсы обязательны).
• Глубокое понимание миссий, ценностей и философии брендов и умение конвертировать их в продажи.
• Опыт в создании контент-стратегий, ведении соцсетей, упаковке продукта, работе с блогерами и таргетированной рекламой.
• Креативный подход, понимание трендов и работа с визуалом.
• Понимание локального рынка и аудитории Бали будет преимуществом.
Что нужно делать:
Анализ брендов в сфере украшений которые с помощью вирального контента набирают охваты
Помощь в создании вирального контента в нише украшений
Помощь и ведение контент-стратегии в Instagram и Telegram.
Работа с блогерами и инфлюенсерами для продвижения( look like target), а так же контроль и требования к блогерам, которые будут делать условия рекламы эффективными.
Помощь в создании визуальный контент в стиле бренда.
Запускать и анализировать рекламные кампании
Работать с миссией и ценностями бренда, транслируя их через контент и коммуникации.
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