Помощь в продвижении Inst

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок46 просмотров

Требования:

• Обязательно опыт работы с ювелирными брендами или брендами бижутерии (портфолио и кейсы обязательны).

• Глубокое понимание миссий, ценностей и философии брендов и умение конвертировать их в продажи.

• Опыт в создании контент-стратегий, ведении соцсетей, упаковке продукта, работе с блогерами и таргетированной рекламой.

• Креативный подход, понимание трендов и работа с визуалом.

• Понимание локального рынка и аудитории Бали будет преимуществом.

Что нужно делать:

  1. Анализ брендов в сфере украшений которые с помощью вирального контента набирают охваты

  2. Помощь в создании вирального контента в нише украшений

  3. Помощь и ведение контент-стратегии в Instagram и Telegram.

  4. Работа с блогерами и инфлюенсерами для продвижения( look like target), а так же контроль и требования к блогерам, которые будут делать условия рекламы эффективными.

  5. Помощь в создании визуальный контент в стиле бренда.

  6. Запускать и анализировать рекламные кампании

  7. Работать с миссией и ценностями бренда, транслируя их через контент и коммуникации.

InstagramTelegramПродвижение в социальных сетяхТаргетированная рекламаУправление аккаунтамиУправление рекламными кампаниями
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