Задача включает создание 10 постов в Instagram каждую неделю. Необходимо подготовить текст на английском языке с помощью ChatGPT или аналогов, а также добавить фото или видео. Посты должны быть согласованы и опубликованы по расписанию. Подходите к задаче креативно и эффективно.