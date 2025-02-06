Ищу эксперта по продвижению Telegram-канала

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок46 просмотров

Мы предоставляем финансовые услуги, включая:

Обмен криптовалют и фиатных валют.

Переводы денег по всему миру.

Консультации по финансовым операциям и платежам.

Наш Telegram-канал — ключевой инструмент для привлечения клиентов, и нам нужен специалист, который выстроит эффективную систему привлечения и продаж.

Что нужно сделать?

• 📊 Провести аудит текущего состояния Telegram-канала:

• Проанализировать целевую аудиторию, выявить слабые и сильные стороны.

• Предложить стратегию по улучшению контента, структуры канала и методов продвижения.

• 🚀 Запустить привлечение реальных подписчиков (не ботов!)

Настроить платные и бесплатные каналы продвижения:

• Telegram Ads,

• Взаимопиар,

• Боты и автоматизация,

• Публикации у блогеров,

• SEO-оптимизация Telegram-канала.

• 📈 Разработать воронку продаж и выстроить систему привлечения клиентов:

Запуск рекламы и генерация качественных лидов.

Создание стратегии контента, чтобы клиенты обращались сами.

Автоматизация процесса взаимодействия с клиентами.

• 🔍 Аналитика и отчётность:

Еженедельный отчёт о результатах.

• Корректировка стратегии на основе данных.

Анализ целевой аудиторииПривлечение клиентовПривлечение подписчиковПродвижение каналов
3 месяца назад
guest_1739042153813
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Олександр
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
140 отзывов(-2)
3 месяца назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Михаил
 
32 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Ірина
 
47 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Мар'яна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Инвестирование в хостел Валенсии

    Предлагается инвестиция в действующий хостел в Валенсии, Испания. Инвесторы могут приобрести доли хостела с доходностью 15% годовых в евро и возможностью обратной продажи. Ищем риелторов и инвестиционных аналитиков для сотрудничества. Привлекаем средства для строительства новых объектов и расширения бизнеса.

    Финансовые услугинет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Кредит под залог недвижимости в Испании.

    Ищем возможности получения кредита под залог недвижимости в Испании. Процентная ставка 15% годовых, валюта - евро. Готовы заплатить посредникам за привлечение и сведение с заинтересованными сторонами.

    Финансовые услугинет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Прорахувати Воронку продаж

    $5

    Необхідно прорахувати воронку продаж для фінансових послуг, змінити валюту на гривні, встановити бюджет 140 000 грн на місяць, конверсію 7% і відмову по кредиту 50%. Потрібно визначити кількість лідів та необхідний бюджет на них.

    Финансовые услугинет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Курсовая работа по направлению банковское дело

    Требуется написать курсовую работу на тему 'Трудовые ресурсы организации: состав и структура персонала, планирование его численности'. Дисциплина — экономика организации. Методические материалы предоставлены в закрепленном файле.

    Написание курсовых работ
    Финансовые услуги2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Требуется специалист со знанием модуля Odoo Accounting

    Требуется специалист по Odoo Accounting для настройки журналов учета и процессов финансового учета в магазине. Знание английского и опыт в бухгалтерском учете обязательны. Задачи включают формирование отчетов и сопровождение финансовых процессов в ритейле.

    Финансовые услуги2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Финансовое письмо и экономика

    $400

    Ищутся специалисты с опытом в форекс или криптовалютной торговле для анализа структуры рынка и написания финансового письма. Услуги хорошо оплачиваются. Необходимы знания ключевых терминов и подтверждение успехов в торговле.

    Финансовые услуги1 заявка
    Закрытнет даты

  • Создание инвестиционного плана для стартапа

    $20

    Разработать инвестиционный план для стартапа, включая создание бизнес-плана, с использованием международных стандартов. Ожидается детальный подход к финансовым аспектам и структуре документа.

    Финансовые услуги6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Финансовая модель для глэмпинга

    $1000

    Требуется разработка финансовой модели для открытия глэмпинга с целью анализа затрат в Казахстане и России. Необходима возможность сравнения различных вариантов. Координаты и название мест будут предоставлены. Дополнительные детали обсуждаются в личном диалоге.

    Финансовые услуги6 заявок
    Закрыт
    год назад