Инвестирование в хостел Валенсии

У нас действующий хостел в Валенсии, Испания . Ссылка ххх. Продаем паями доли хостела, взамен 15% годовых в евро и возможность продаться обратно компании. Привлекаем деньги для строительства новых объектов для расширения компании. Готовы дать эксклюзив если кто то покажет результат. Рассматриваем как риелторов с любых точек мира, так и инвест аналитиков посещающие съезды инвест фондов и кто либо кто думает что есть разовые заинтересованные в нашем продукте. http://napvalencia.com/investment