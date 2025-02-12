Ищу таргетолога /смм.Хочу развить инстаграм аккаунт (бьюти сфера )

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок68 просмотров

Ищу таргетолога ,смм

Хочу развить действующий инстаграм аккаунт (реклама )

Требуется создать рекламную компанию ,видео /фото предоставлю ,так же сделать креативы.

Человек с опытом в данной сфере ,работе с бьюти аккаунтами

Бюджет обговаривается в лс с выбранным исполнителем

Обращу внимание на исполнителей с реальными пруфами и отзывами

SMMПродвижение в социальных сетяхСоздание креативовТаргетированная реклама
3 месяца назад
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