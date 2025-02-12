Американская IT-компания O-key AI ищет SMM-менеджера с уровнем английского от B2 и опытом работы от 2 лет. Обязанности включают анализ целевой аудитории, создание контента, разработку контент-плана и использование AI-инструментов. Удаленная работа, график 5/2, зарплата от 1000 $. Нужны проактивность, ответственность и наличие портфолио.
Ищу таргетолога /смм.Хочу развить инстаграм аккаунт (бьюти сфера )
Ищу таргетолога ,смм
Хочу развить действующий инстаграм аккаунт (реклама )
Требуется создать рекламную компанию ,видео /фото предоставлю ,так же сделать креативы.
Человек с опытом в данной сфере ,работе с бьюти аккаунтами
Бюджет обговаривается в лс с выбранным исполнителем
Обращу внимание на исполнителей с реальными пруфами и отзывами
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