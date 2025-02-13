Ищем опытного таргетолога для запуска, ведения и оптимизации рекламных кампаний. Нам важно, чтобы у вас был успешный опыт продвижения языковых проектов в странах ЕС.

Основные задачи:

✅ Настройка и запуск рекламных кампаний

✅ Оптимизация и анализ результатов

✅ Работа с аудиторией и тестирование гипотез

✅ Повышение эффективности рекламы

Если у вас есть релевантный опыт и вы готовы к интересному проекту, будем рады обсудить детали! 🚀