Таргет на онлайн школу литовского языка (Meta)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок44 просмотра

Ищем опытного таргетолога для запуска, ведения и оптимизации рекламных кампаний. Нам важно, чтобы у вас был успешный опыт продвижения языковых проектов в странах ЕС.

Основные задачи:

✅ Настройка и запуск рекламных кампаний

✅ Оптимизация и анализ результатов

✅ Работа с аудиторией и тестирование гипотез

✅ Повышение эффективности рекламы

Если у вас есть релевантный опыт и вы готовы к интересному проекту, будем рады обсудить детали! 🚀

FacebookНастройка рекламных кампанийОптимизация сайтовУправление рекламными кампаниями
3 месяца назад
guest_1736978362398
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Социальные сети (SMM и SMO)
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