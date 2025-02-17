Рилсмейкер для женского комьюнити

Требуется SMM специалист для работы в нише медицинского страхования в США. Задачи включают создание личного бренда, два рилса в день, карусель постов в Instagram и уникальный контент в Telegram, а также кросспостинг на YouTube и TikTok. Все материалы предоставляются, требуется только монтаж и публикация. График работы — с понедельника по пятницу. Оплата — 25 тыс. рублей в месяц.