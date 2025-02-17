Рилсмейкер для женского комьюнити

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки13 просмотров

Ищем талантливого рилсмейкера для блога эксперта организатора женского комьюнити. Важно, чтобы у вас был опыт и умение писать сценарии для рилс, монтировать ролики, креативно мыслить и выкладывать созданный контент в блог. Присылайте портфолио и стоимость пакетов на 10, 20 и 30 роликов.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 минут назад
201 отзыв
3 месяца назад
Майя
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад